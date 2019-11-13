اولین اتوبوس گردشگری کیش راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مقدس زاده مدیرعامل شرکت آب و عمران و خدمات کیش در آیین راه اندازی اولین اتوبوس گردشگری جزیره کیش گفت یکی از ماموریت های حوزه مدیریتی ما در شرکت آب و عمران و خدمات کیش ایجاد بسترهای لازم جهت استفاده عموم مردم از خدمات و سرویس های مرسوم و متداول در مناطق گردشگری است ، چنانکه در اکثر کشورهای دنیا بخصوص مناطق گردشگر پذیر ، وجود و استفاده از چنین امکاناتی نقیله ضمن ایجاد جذابیت وجود آن امری است ضروری و لازم و از همه مهمتر ارایه خدمات متنوع و جذاب برای تامین خواسته های گردشگران مناطق است.

وی افزود: وجود این امکان جذاب در حوزه توریستی کیش خالی بود و امروز خوشحالیم که با حمایتهای صورت گرفته از جانب مدیران ارشد سازمان و شورای ترافیک و پلیس راهور شاهد راه اندازی این اتوبوس گردشگری هستیم. وی گفت امیدواریم راه اندازی این پروژه موجبات ایجاد جذابیت و تنوع ارایه خدمات گردشگری و رونق اقتصادی در کیش را فراهم سازد.

مقدس زاده ضمن استقبال از این طرح ویژه و جذاب به حمایت قاطع خود و سازمان منطقه آزاد کیش اشاره کرد و گفت: از آنجای که این اتوبوس در مسیرها و ایستگاه های ویژه مناطق گردشگری کیش تردد خواهد داشت میتواند ضمن کمک به تردد راحت و مطمئن گردشگران در مسیرهای منتهی به مناطق گردشگری کیش، می تواند در روان سازی و خدمات دهی هر چه بیشتر ناوگان حمل و نقل عمومی کیش بدون ایجاد کوچکترین تداخل ممکن کمک بسزایی ایفا نماید.

امیر غفارپور سرمایه گذار این طرح گفت: از یک سال پیش تصمیم گرفتیم کیش اولین شهری در ایران باشد که این از امکان برخوردار میگردد ، اقدام به ورود اولین اتوبوس نمودیم و با مساعدت های صورت گرفته و پس از طی مراحل قانونی از جمله دریافت استاندارد های لازم امروز توانستیم اولین بار در کشور اولین اتوبوس توریستی (هاپ آن هاپ آف) را در کیش راه اندازی کنیم بطوری که این وسیله یکی از تجهیزات و ساختارهای متداول در مناطق گردشگری دنیاست و استقبال خوبی گردشگران از این امکان و وسیله نقلیه می کنند.

وی افزود: برای تکمیل پگیج کامل این ناوگان جهت تردد و خدمات دهی در ۱۸ ایستگاه پیش بینی شده تعداد ۴ دستگاه اتوبوس دیگر نیاز داریم که امیدواریم در اسرع وقت و انجام مساعدت های لازم در جهت تسریع و تسهیل ورود و پلاک گذاری شاهد بهرمندی کامل گردشگران از این جاذبه گردشگری در کیش باشیم.

وی افزود: برای پیاده سازی این پروژه بیش از ۱۰ میلیارد تومانسرمایه گذاری اولیه صورت گرفته است.