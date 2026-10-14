به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاکمی، معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش، در گفت‌وگوی رادیویی و تلویزیونی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بارندگی‌ها اظهار کرد: تمهیدات مدیریت شهری برای شرایط بارندگی شدید پیش بینی شده است اما با توجه به اینکه حدود ۱۲ تا ۱۳ کیلومتر از شبکه فاضلاب کیش فرسوده است و در شرایط بارندگی شدید، احتمال بروز آسیب در برخی نقاط آن وجود دارد. ازاین‌رو، آماده‌سازی تجهیزات، پیش‌بینی نیازهای عملیاتی و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت شرایط پس از بارندگی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت مالکان املاک و زمین‌های خصوصی بر اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: بررسی مسیرهای خروج آب در این محدوده‌ها پیش از آغاز بارندگی، به‌ویژه برای املاکی که مالکان آن‌ها در جزیره حضور ندارند، می‌تواند به مدیریت بهتر روان‌آب‌ها کمک کند.

حاکمی همچنین با اشاره به تجربه بارندگی‌های گذشته و ثبت بیش از ۹۰۰ تماس مرتبط با آب‌گرفتگی ساختمان‌ها، بر ضرورت بررسی کف‌شورها، راه‌آب‌ها و مسیرهای خروج آب در پشت‌بام، حیاط، زیرزمین و پارکینگ توسط ساکنان منازل مسکونی پیش از آغاز بارندگی تأکید کرد.

وی در ادامه، رعایت توصیه‌های ایمنی را ضروری دانست و از شهروندان خواست در زمان بارندگی از ترددهای غیرضروری خودداری کنند، در انتخاب محل پارک خودرو دقت داشته باشند و هنگام وزش باد، از ساختمان‌های مرتفع، بناهای در حال ساخت و ساختمان‌های قدیمی که احتمال سقوط اجزای آن‌ها وجود دارد، فاصله بگیرند و با اشاره بر نقش مشارکت شهروندان در مدیریت روان‌آب‌ها، از کیشوندان خواست در صورت مشاهده کانال‌ها، دریچه‌ها و مسیرهای نیازمند پاکسازی، موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۲۴ اطلاع دهند.

معاون امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی شرکت در طول بارندگی و پس از آن به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با آمادگی مجموعه‌های اجرایی و همراهی شهروندان، تلاش می‌شود خسارت‌های احتمالی به حداقل برسد.