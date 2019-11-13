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۲۲ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۲۲

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان:

ایجاد بستر مناسب برای مشارکت والدین در فعالیت مدارس ضرورت دارد

ایجاد بستر مناسب برای مشارکت والدین در فعالیت مدارس ضرورت دارد

مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش گفت: مسئولان و مدیران باید بستر مناسب برای مشارکت حداکثری والدین در فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و پرورشی مدارس ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورعلی عباسپور گفت: باید به سمتی هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کنیم که ارتباط بین مدرسه و خانواده بیش‌ازپیش پررنگ‌تر دیده شود.

وی افزود: در صورتی که حضور والدین در مدارس اثربخش خواهد بود که رابطه والدین با مدرسه یک رابطه کیفی باشد و نگاه کمیتی به مشارکت والدین در فعالیت‌های مدارس نمی‌تواند ما را به اهداف سند تحول نظام آموزش‌وپرورش امیدوار سازد.

عباسپور با اشاره به اینکه در ارتباط و تعامل مطلوب، تربیت معنا پیدا می‌کند، اظهار داشت: زیرساخت اصلی تربیت در خانواده و مدرسه نهادینه و تشکیل می‌شود ولی تربیت یک فعالیت جمعی است که فراتر از خانواده و مدرسه، بلکه نیازمند مشارکت همه حوزه‌ها و نهادهای یک جامعه است.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش‌وپرورش اضافه کرد: دانش آموزان سرمایه‌های آینده کشور هستند که برای تربیت مطلوب آن‌ها باید وقت صرف کرد و اگر خانواده‌ها وقت کافی را در راستای تربیت فرزندان در دوره کودکی و نوجوانی اختصاص ندهند، فرزندان آن‌ها درآینده دچار مشکلات تربیتی خواهند شد.

وی والدین را الگوی اولیه در زندگی فرزندان خود دانست و رفتار والدین را به‌عنوان نمونه عینی در شکل‌گیری و تربیت رفتاری و شخصیت فرزندان، تأثیرگذار برشمرد.

عباسپور تصریح کرد: از آنجائی که تربیت یک فعالیت پیچیده و دشواری به شمار می‌آید، پس داشتن آگاهی، مهارت و توانمندی کافی والدین برای مشارکت در تربیت امری ضروری و مهم است.

وی ادامه داد: مدیران باید شرایط و بستری فراهم سازند تا والدین بتوانند در همه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس فرزندان خود دخیل شوند و در تربیت آن‌ها سهیم باشند.

عباسپور داشتن روحیه مطالبه گری والدین را ضروری دانست و اضافه کرد: برای اینکه در مدارس تربیت به‌خوبی اتفاق بیافتد به روحیه مطالبه گری والدین نیاز است. پیگیری و مطالبه برنامه‌های مطلوب آموزشی، تربیتی و پرورشی از طرف والدین، مدارس را به حرکت در می‌آورد تا به دنبال تربیت صحیح در مدارس باشند.

کد مطلب 4771290

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