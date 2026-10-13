به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی جوانان شهرستان گناوه اظهار کرد: جوانان باید به‌گونه‌ای تربیت شوند که از اعتمادبه‌نفس کافی برخوردار باشند و در مواجهه با فشارهای اجتماعی و موقعیت‌های آسیب‌زا، قدرت تصمیم‌گیری صحیح و مهارت نه گفتن داشته باشند.

فرماندار گناوه ادامه داد: نوجوانی که از مهارت نه گفتن و جرئت ورزی برخوردار است، در برابر رفتارهای پرخطر مانند مصرف موادمخدر، بزهکاری، خشونت، روابط ناسالم و سایر آسیب های اجتماعی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد و زمینه ارتقای سلامت روان و اجتماعی آنها را فراهم می سازد.

وی بیان کرد: باتوجه به اینکه شاکله اولیه تربیت فرزندان در خانواده شکل می‌گیرد، والدین نقش مهمی در آموزش مسیر صحیح زندگی به فرزندان خود دارند.

وی تقویت بنیه علمی، تربیتی و مذهبی فرزندان و نهادینه‌کردن باورها و ارزش‌های دینی را از ارکان تربیت صحیح برشمرد و خاطرنشان کرد: توجه به اصول تربیت اسلامی و پرورش صحیح فرزندان، زمینه‌ساز موفقیت آنان در زندگی و برخورداری جامعه از نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر است.

ضرورت تعامل مستمر خانواده‌ها با مدارس

اسفندیاری بر ضرورت تعامل مستمر خانواده‌ها با مدارس تاکید کرد و افزود: والدین باید در طول سال وضعیت تحصیلی، رفتاری و اجتماعی فرزندان خود را پیگیری کنند و با آگاهی از شرایط و ارتباطات آنان در محیط‌های مختلف، زمینه تربیت صحیح و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی را فراهم سازند.

فرماندار گناوه ادامه داد: تربیت صحیح خانوادگی نقش مؤثری در محافظت از فرزندان در برابر آسیب‌های جامعه دارد.

وی ادامه داد : اگر به دنبال جامعه‌ای قوی و پویا هستیم، باید مدرسه و آموزش‌وپرورش قوی داشته باشیم و تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است.



وی فضای مجازی را در کنار فرصت‌های موجود، دارای تهدیدهایی برای کودکان و نوجوانان دانست و افزود: استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی بر روح و روان فرزندان تأثیرگذار است؛ بنابراین، خانواده‌ها باید با آگاهی و نظارت مناسب، ضمن پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، زمینه استفاده صحیح از ظرفیت‌های این فضا را فراهم کنند.

ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در خانواده

فرماندار گناوه همچنین بر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در خانواده تأکید کرد و گفت: والدین باید خود الگوی مطالعه برای فرزندان باشند؛ حتی اختصاص روزانه نیم ساعت به کتاب‌خوانی در حضور آنان می‌تواند در نهادینه‌شدن این فرهنگ نقش مؤثری داشته باشد.

وی راه‌اندازی مرکز مشاوره مشترک با محوریت آموزش‌وپرورش و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط را اقدامی ارزشمند دانست و بر ضرورت افزایش آگاهی خانواده‌ها در زمینه مسائل تربیتی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و مذهبی برای ارتقای مهارت‌های زندگی جوانان تأکید کرد.