سفارت ونزوئلا در برزیل هدف حمله قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، افراد ناشناس امروز چهارشنبه تلاش کردند همزمان با آغاز دوازدهمین نشست سران کشورهای عضو بریکس در برزیل، سفارت ونزوئلا در این کشور را به تصرف خود دربیاورند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مهاجمان از افراد وابسته به «خوان گوآیدو» سرکرده شورشیان مورد حمایت غرب در ونزئلا بودند و بر خلاف کنوانسیون های بین المللی تلاش داشتند تا با یورش به این مکان دیپلماتیک، آن را به تصرف دربیاورند.

این در حالیست که از موفقیت یا عدم موفقیت این مهاجمان تا کنون اطلاعاتی در دست نیست.

آمریکا، کانادا، کلمبیا، برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو و پاراگوئه ریاست جمهوری گوآیدو را به‌رسمیت شناخته‌ و کشورهای ایران، سوریه، ترکیه، مکزیک، روسیه، چین، کوبا و بولیوی نیز از نیکلاس مادورو حمایت می‌کنند.