معاون اول رئیس جمهور وارد ارومیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری به همراه سعید نمکی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با هدف بهره برداری از طرح های بهداشت و درمان و ورزشی و نیز بازدید از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در سفری دو روزه از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه با استقبال رسمی استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استان وارد آذربایجان غربی شدند.

تعدادی از معاونین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخی از وزارتخانه ها نیز در این سفر جهانگیری و وزیر بهداشت را همراهی می کنند.

معاون اول رئیس جمهوری کشورمان در اولین دقایق حضور خود در ارومیه بیمارستان خصوصی میلاد این شهر را افتتاح می کند و فردا پنجشنبه نیز در دومین روز حضور خود فاز دوم بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) میاندوآب را افتتاح و پس از آن از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه بازدید می‌کند.

بازدید از وضعیت دریاچه ارومیه و حضور در جلسه ستاد احیای دریاچه نیز از دیگر برنامه‌های جهانگیری و نمکی در سفر دوروزه‌اش به آذربایجان‌غربی است.

افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه آخرین برنامه سفر معاون اول رئیس‌جمهوری در عصر فرداپنجشنبه است،

اعضای کابینه دولت دکتر روحانی از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید تاکنون بارها به این استان مرزی سفر کرده‌اند و همواره در این سفرها گرهی از مشکلات آذربایجان‌غربی گشوده شده‌است.