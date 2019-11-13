۲۸ محصول دانش بنیان دانشگاه آزاد اردبیل وارد بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق رسولی عصر چهارشنبه در سومین استارت آپ ویکند سمای اردبیل عنوان کرد: با بها دادن مضاعف به رویدادهای کارآفرینی در حال حاضر شاهد وارد چرخه بازار شدن ۲۸ محصول دانش بنیان دانشگاه آزاد اردبیل هستیم.
وی با بیان اینکه در تلاش هستیم تا دانشگاههای نسل سوم و چهارم از تیمهای علمی و مهارتی کارآمد دانشجویی برخوردار شوند، افزود: این تیمها در سالیان آتی شاکله اصلی دانشگاهها را تشکیل خواهند داد، به گونهای که دانشگاهها متکی به پشتوانه علمی و مهارتی همین گروهها خواهند شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل ادامه داد: حمایت از راه اندازی کسب و کارهای نوین و خلاق با بها دادن به ایدههای جدید از جمله مهمترین ضرورتهایی است که میبایست در دانشگاههای کشور دنبال شود.
رسولی یادآور شد: بنا به رسالت محوله، تمامی دانشگاهها باید در مسیر حرکت به سمت و سوی کاربردی شدن و کارآفرینی حرکت کنند تا مهارت آموزیها در رفع نیازهای جامعه و اشتغال مؤثر واقع شود.
وی تغییر در سیاستهای کلان بسیاری از مراکز آموزشی را نویدی برای ارتقای علمی دانست و یادآور شد: توجه به تیم سازی و برخورداری از رویکردهای خلاقانه در مواجهه با ایدههای نوین در چنین مراکزی همواره مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
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