وحدت رمز بقای نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری در حوزه علمیه برادران شهرستان جویبار با اعلام اینکه رعب و وحشت الهی از این نظام در قلب دشمنان است ، اظهار کرد: اگر آمریکا قدرت آن را داشت که با حمله نظامی به کشور حمله کند ، یک لحظه این مسئله را به تاخیر نمی انداخت.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران در تمامی عرصه ها حضور پرشور و حمایت کاملی از نظام و رهبری داشته اند، افزود: حمایت از رهبری یکی از برکات مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است و به برکت رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری ، شاهد آرامش بسیار خوبی در کشور هستیم .

قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه مغزهای متفکر دشمنان و هزینه میلیون ها دلار بدنبال نابودی این نظام بوده است ، خاطر نشان کرد: خوشبختانه اداره کشور براساس حکمت، منطق و رضای خدا تمامی این توطئه ها را نقش برآب کرده است.

عضومجلس خبرگان رهبری در ادامه توجه به تقوا را برای جلوگیری از تقوا مهم برشمرد وگفت: سخنرانان در هفته وحدت وظیفه دارند برکات و نتایج وحدت در جامعه اسلامی را برای مردم بیان کنند ، تا شاهد حضور جوانان در حفظ این وحدت در کشور باشیم.

آیت الله مقتدایی با اشاره به اینکه همواره در آیات قرآن و روایات اسلامی بر وحدت و اتحاد مسلمین تاکید شده است ، افزود: امام راحل رمز بقای این نظام را همان رمز وحدت بیان کرده است و درآینده با تکیه براین وحدت می توانیم این نظام را حفظ نگه داریم.