جهانیان تشنه حقایق اسلام ناب هستند/ وحدت نیاز اصلی مسلمانان

حجت الاسلام اصغر شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میلاد حضرت رسول الله (ص) که به روایت اهل سنت دوازدهم و به روایت شیعه هفدهم ربیع الاول سال ۵۷۰ میلادی است به نام هفته وحدت مذاهب اسلامی نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: ما مسلمانان با هر مذهب و فرقه ای که باشیم اصول بنیادین و مشترکی داریم که اگر حول محور آنها با همدیگر وحدت کنیم، خیلی از اختلافات جزئی دستمایه دشمنان برای اختلاف اندازی و جنگ و خون ریزی از بین می رود و درمسیر پیش برد برنامه های عالیه اسلام توفیقاتی نصیب می شود.

حجت الاسلام شاهرخی عنوان کرد: امروز دنیای اسلام نیازمند بازیابی هویت اصلی خود و تشخیص درست راه و روش اسلام ناب است.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم که خداوند تاکید دارد و می فرماید «محمد رسول الله و الذین معه شهداء علی الکفار و رحماء بینهم» مسلمانان باید با یکدیگر اهل رحمت و مروت بوده و سر ستیزی که دارند با دشمنان انسانیت و کفار لجوج و عنود باشد.

معاون استانی دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه جیرفت بیان کرد: متاسفانه امروزه بسیاری از کشورهای اسلامی به این آیه کاملا برعکس عمل می کنند یعنی با مومنان دشمنی دارند و با دشمنان اسلام انسانیت رفاقت و بعضا بردگی و نوکری دشمنان را دارند.

وی عنوان کرد: ای کاش همه مسلمان به قرآن کتابی که برنامه سعادت بشریت است بر می گشتند و به این آیه توجه می کرند که «انما المومنون اخوة فاصلحو بین اخویکم ...»، جامعه ایمانی باید با هم برادر باشند و اگر مسائل و مشکلاتی با یکدیگر دارند خودشان اصلاح و سازش ایجاد کنند نه اینکه به جای گوش دادن به آیات قرآن به حرف شیاطین زورگوی عالم گوش سپرده و در پی اختلاف و آشوب و جنگ و خون ریزی در بین کشورهای اسلامی باشند.

حجت الاسلام شاهری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری مسلمانان نیازمند اتحاد و وحدت و جمع شدن زیر پرچم قرآن و توجه به دستورات خداوند و پیامبراعظم (ص) هستند، از این پیچ خطرناک تاریخ به سلامت عبورکرده و در مسیر تمدن سازی اسلامی و معرفی اسلام ناب به همه جهانیان توفیق یابند.

وی گفت: امروز همه جهانیان تشنه حقایق دین اسلام ناب هستند و ای کاش مسلمانان با تکیه بر مشترکات دینی خود در پی سیراب کردن تشنگان حقائق گام بر می داشتند هر مسلمان حق طلبی در هر جایگاهی باشد این وظیفه بردوش او ست و باید تلاش کند وظیفه خود را به خوبی بشناسد و عمل کند.