به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود این که لوئیس سوارس هنوز بازیکنی مهم برای تیم فوتبال بارسلونا است، به خاطر سن و البته آمدن آنتون گریزمان، نباید جدایی احتمالی این بازیکن از بارسا را عجیب بدانیم.

خود او هم می‌دانست که بارسا به دنبال مهاجمی جوان است و از نظرش هم طبیعتا این موضوعی عادی است. در نتیجه این که او روزی به تیمی در کشور خودش برود هم امری طبیعی است.

اما شاید قبل از آن این بازیکن مدتی در آرژانتین بازی کند. دو تیم بزرگ هستند که به دنبال به خدمت گرفتن او هستند. اولین تیم بوکا جونیورز است و مطبوعات امریکای جنوبی مدعی شدند فاکتور تعیین کننده شاید این باشد که در انتخابات ریاست این باشگاه چه کسی برنده شود. بوکا پیش از این ستارگانی مانند توس و دروسی را هم به خدمت گرفته است.

تیم دیگر که مشتری اوست، سن لورنزو است. نایب رئیس این باشگاه اخیرا به سوارس یک لباس داده و او را عضوی از باشگاه کرده است. همچنین مدعی شده داشتن سوارس یک رویا است. البته که احتمالا جدایی او از بارسا زمانی اتفاق می‌افتد که خود سوارس آماده باشد تا از بالاترین سطح فوتبال دنیا کنار برود.

* الهه اسماعیلی