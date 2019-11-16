به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر شنبه در جمع مددجویان ورزشکار سومین المپیاد ورزشی زندان مرکزی بوشهر اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی حبس زدایی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: اصلاح و باز اجتماعی شدن افراد، انگیزه و هدف از محبوس شدن آنان در زندان است در این راستا در نشست با رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و شورای قضایی استان بوشهر بر حبس زدایی تأکیدات لازم صورت گرفته است.

جمادی افزود: اهداف تعلیم و تربیت پرورش فرد به عنوان یک انسان هدف‌دار، مستقل و خودگردان است و تربیت بدنی با تأکیدی که پرورش جسمی، ذهنی، هیجان و برازندگی اجتماعی دارد، در صورت آموزش صحیح و اصولی نقش قابل‌توجه و شایانی در فرایند اصلاح و تربیت ایفا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: بازدید مسئولان قضایی از زندان‌ها و تعامل با زندان‌های استان می‌تواند راهگشای مشکلات پرونده‌ای مددجویان باشد.

وی تصریح کرد: برای آزادی مددجویان و کاهش جمعیت کیفری با استفاده از اقدامات پیشگیرانه در بعد اصلاحی و تربیتی و همچنین پیگیری‌های قانونی لازم تلاش لازم صورت می‌پذیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و آموزه‌های دینی از جمله مؤلفه‌های زندان‌ها است.

جمادی خاطرنشان کرد: با اجرای برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها بسیاری از مجرمان و بزه‌کاران پس از طی دوران محکومیت خود به عنوان حافظ و قاری قرآن ترخیص می‌شوند.