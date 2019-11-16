به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین شب طنز انقلاب اسلامی با عنوان «نطنز» عصر روز گذشته به همراه اجرای برنامه‌هایی نظیر شعرخوانی طنز، استندآپ کمدی و ترانه خوانی طنز از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی در سالن همایش‌های سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

محمدرضا شهبازی به عنوان مجری، اجرای این برنامه را بر عهده داشت. هجدهمین شب طنز انقلاب اسلامی با شعرخوانی طنز محمود حسنی مقدّس، آغاز شد. حسنی مقدّس، شعر طنز خود را با موضوع «آقا زاده» قرائت کرد که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

گفتا پسر فلان مدیرم

باید که شود چرب فطیرم

بس این ژن من قشنگ و خوب است

یا اینکه مدیر یا وزیرم

یا اینکه به غرب و شرق رفته

در مملکتی دگر سفیرم

در ادامه برنامه نوبت به شعرخوانی مینا گودرزی، رسید. گودرزی شعر طنز خود را که با موضوع «انتخابات» بود را قرائت کرد که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

می شود این شهر، جایی بی نظیر و بی بدیل

بنده ی مخلص اگر با رأی تان گردم وکیل

من فقط شاخم رقیبانم به کل سیرابی اند

عده ای بی خاصیت هستند،چلمنگ و زیگیل

کاندیدا باید جسور و لات باشد مثل من

زیر پایش مور ها را له کند مانند فیل

محمدرضا شهبازی، در ادامه این برنامه با اشاره به انتشار خبری درمورد تیراندازی در کشور آمریکا و اینکه اینقدر تیراندازی و کشت و کشتار در مدارس این کشور که یک سری کوله پشتی طراحی و ساخته شده که اینها ضد گلوله هستند، گفت: حالا یک موسیقی را در این زمینه مهدی سینا، اجرا می‌کنند که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.

سپس مهدی سینا، به اجرای برنامه پرداخت. موسیقی او کاوری از آهنگ «یار دبستانی من» بود که با استقبال فراوان حاضران در سالن همراه شد به صورتی که اغلب مخاطبان تا دقایقی بعد از پایان برنامه همچنان او را تشویق می‌کردند.

در بخش بعدی این برنامه نوبت به اجرای یک خوانش متن طنز توسط امیرحسن محمدپور درمورد تبلیغات فراوان یکی از برندهای خوراکی در بخش‌های مختلف برنامه‌های رسانه ملی شد که با خنده و استقبال فراوان مخاطبان حاضر در سالن برگزاری شب طنز انقلاب اسلامی روبرو شد.

در ادامه برنامه کلیپی بسیار جالب و دیدنی و در عین حال طنز درمورد «روح الله زم» مدیر سایت معاند و ضد انقلاب «آمد نیوز» درمورد خصوصیات اخلاقی و شخصیتی او پخش شد که واکنش های جالبی را دربین مخاطبان حاضر در سالن برگزاری این برنامه به همراه داشت.

بخش دیگر برنامه هجدهمین شب طنز انقلاب اسلامی به نقالی توسط امین شفیعی، اختصاص داشت. شفیعی نقالی طنز خود را که درمورد «روح الله زم» بود برای مردم اجرا کرد که مورد توجه بسیار زیاد آنها قرار گرفت که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

یکی پهلوان بود، زم نام او!

که وضع جهان بود بر کام او

دو ابرو کمان، رنگ و رویش سپید

چو خورشید سوزندگیش شدید

چو آهو دو چشم و چو گل در سبد

چو کبکی خرامان، چو زرافه قد

دیگر بخش هجدهمین برنامه شب طنز انقلاب اسلامی به اجرای یک استندآپ کمدی با موضوع متولدین دهه 60 توسط محمد محمدی، اختصاص داشت.

در ادامه برنامه نوبت به شعرخوانی زهرا خاکباز، رسید. خانم خاکباز شعر طنز خود را درمورد «روح الله زم» قرائت کرد که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

میشنیدم پهلوی هی دم به دم

درد دل میکرد با تصویر زم

چابک من! نرم و نازک گشته ای!

سوژه ی برنامه ی شوک گشته ای

زیر چشمانت شده گود و سیاه

پشه توی کله ات گم کرده راه

سپس نوبت به شعرخوانی محمد سلامی، رسید. سلامی شعر طنز خود را قرائت کرد:

از سیل تورم و گرانی یا زلزله‌های ارز و صنعت

پنچر شده باد چرخ ملت شش سال و سه ماه و چند ساعت

در بخش دیگر هجدهمین شب طنز انقلاب اسلامی دو سرود که برای فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» بود پخش شد که استقبال و همراهی فوق العاده حاضران در سالن برگزاری این برنامه را به دنبال خود داشت.

محمدرضا شهبازی پس از پخش این دو سرود در سخنانی، گفت: فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» یک هفته ای است که در سینماهای سطح کشور در حال اکران است. این فیلمی کاملا نوجوانانه است. البته ما تقریبا در سینمای ایران فیلمی ویژه نوجوانان نداریم. زیرا یک شاهد تولید کارهایی برای کودکان هستیم و یا اغلب با آثاری روبرو هستیم که برای رده سنی بزرگسال ساخته شده است.

وی افزود: فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» اثری فوق العاده است و اگر در خانواده خود نوجوان دارید حتما او را برای تماشای این فیلم به سینما ببرید و با هم از دیدن فلیمی خوب لذت ببرید.

در ادامه برنامه نوبت به شعرخوانی فائزه مهدوی، رسید. خانم مهدوی شعر طنز خود را که درمورد «بازرس آلوده آژانس انرژی اتمی» بود را قرائت کرد که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید:

خسته شدم از رفت و آمدهای مشکوکت

از این گزارش‌های توی لپتاپ و نوت بوکت

معلوم نیست که چی تو ریختی تو دبلیوسی

جیغ میکشن دیتکتورها از کار مشکوکت

والا خجالت داره بر و بر نگاه کردن

خب زل نزن پررو با چشم‌های مثل قوچت

در انتهای این برنامه نیز نوبت به استندآپ کمدی محمدامین میمندیان، رسید. میمندیان استندآپ کمدی خود با که با موضوع پیاده‌روی اربعین و اتفاقات جالب و بامزه‌ای که در جریان آن برای ایرانیان رخ داده است برای مخاطبان اجرا کرد.

در پایان هجدهمین برنامه شب طنز انقلاب اسلامی مراسم قرعه کشی پاسخ به سوال این برنامه برگزار شد که مهران زیوری، به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد و جایزه ویژه خود را دریافت کرد.