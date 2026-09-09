به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی در همایش تجلیل از تعاونیهای برتر عمرانی کشور که در قم برگزار شد، با تأکید بر ظرفیتهای گسترده بخش تعاون در تحقق اقتصاد مردمی اظهار کرد: تعاون از مهمترین بسترهای مشارکت مردم در اقتصاد و توسعه کشور به شمار میرود و بسیاری از اهدافی که در مسیر مردمیسازی اقتصاد دنبال میشود، بدون بهرهگیری از این ظرفیت بهصورت کامل محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش تعاون از ابتدای انقلاب اسلامی همواره در شعارها، سیاستها و دغدغههای کشور جایگاه ویژهای داشته است، افزود: با وجود اقدامات و دستاوردهای مهمی که در این حوزه رقم خورده، همچنان از ظرفیت تعاون کمتر از میزان واقعی آن استفاده شده است و باید این بخش بهعنوان یک راهبرد جدی و اولویت مهم در توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه عملکرد تعاونیها در حوزه مسکن نباید تنها با تمرکز بر برخی آسیبها ارزیابی شود، افزود: آمارهای موجود نشان میدهد بخش قابل توجهی از تعاونیهای فعال در حوزه مسکن عملکرد موفقی داشتهاند، اما مشکلات و آسیبهای محدود برخی مجموعهها بیش از سایر دستاوردها برجسته شده است.
تعاونیها نباید به دلیل برخی آسیبها کنار گذاشته شوند
وی با اشاره به نقش گسترده تعاونیها در اجرای برخی طرحهای ملی مسکن بیان کرد: یکی از عرصههایی که بخش تعاون حضور ملموس و فعالی در آن داشت، مسکن مهر بود و تعاونیها در بخش قابل توجهی از پروژههای این طرح نقشآفرینی کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: آسیبهایی که در درصد محدودی از پروژهها وجود داشت، بهتدریج موجب تغییر رویکرد نسبت به حضور تعاونیها شد؛ بهگونهای که در دورهای حتی استفاده از ظرفیت تعاونیها در برخی دستورالعملها و طرحهای مسکن محدود شد.
وی این رویکرد را نیازمند بازنگری دانست و تصریح کرد: همانگونه که این رویه اکنون اصلاح شده و در سیاستهای اصلی دولت قرار گرفته است، دولت نباید خود بهعنوان مجری مستقیم ساختوساز وارد میدان شود، بلکه وظیفه اصلی دولت فراهمسازی بستر، تسهیلگری، تنظیمگری و ایجاد شرایط مناسب برای حضور بخشهای تخصصی و مردمی است.
مقومی افزود: تقویت نقش مردم و بخش تعاون در تولید مسکن، رویکردی است که باید با جدیت دنبال شود و سیاستهای دولت چهاردهم نیز در مسیر کاهش تصدیگری و فراهم کردن زمینه حضور ظرفیتهای مردمی قرار دارد.
وی ضمن تقدیر از رویکرد وزارت تعاون در جشنواره امسال و با اشاره به اهمیت تبادل تجربه میان فعالان بخش تعاون گفت: نشستها و گفتوگوهای تخصصی میان تعاونیهای فعال میتواند از بسیاری از برنامههای تشریفاتی مؤثرتر باشد؛ زیرا انتقال تجربههای موفق و بررسی آسیبهای گذشته، زمینه ارتقای عملکرد این مجموعهها را فراهم میکند.
تجربه قم در مسکن مهر میتواند الگوی کشوری باشد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به تجربه استان قم در اجرای طرح مسکن مهر اظهار کرد: در دوره اجرای این طرح، یکی از موضوعاتی که درباره تعاونیها مطرح میشد، ضرورت تقویت تخصصهای فنی در ساختوساز بود و همین آسیبشناسی، ضرورت ایجاد ساختارهای جدید در حوزه تعاونیهای تولیدی و عمرانی را بیش از گذشته آشکار کرد.
وی ادامه داد: در همان سالها در استان قم نقاط ضعف و مسائل موجود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ساختاری بومی با محوریت اتحادیههای مسکن و با همکاری نظام مهندسی ساختمان شکل گرفت که توانست بخش عمدهای از مشکلات را ساماندهی کند.
مقومی با بیان اینکه تقویت بخش فنی و مهندسی یکی از مهمترین ویژگیهای این تجربه بود، گفت: اتحادیههای مسکن در قم اقدام به ایجاد دفاتر فنی کردند و در کنار فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان، ظرفیت مهندسان نیز بهصورت مستقیم در اختیار تعاونیها قرار گرفت.
وی افزود: این تعامل میان بخش تعاون و جامعه مهندسی، تجربهای ارزشمند ایجاد کرد و در موفقیت پروژههای مسکن مهر قم نقش مؤثری داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: بدون تردید نمیتوان وجود برخی آسیبها و مشکلات را در پروژههای مسکن مهر نادیده گرفت، اما کیفیت اجرای پروژههای این طرح در قم با سایر نقاط کشور تفاوت داشت و یکی از عوامل مؤثر در این مسئله، تعامل شکلگرفته میان بخش تعاون، نظام مهندسی و مجموعههای فنی بود.
مقومی ادامه داد: تجربه قم نشان داد هر زمان تخصص فنی در کنار ظرفیت مردمی و تعاونی قرار گیرد، امکان دستیابی به نتایج بهتر فراهم میشود و این الگو میتواند در سایر برنامههای حوزه مسکن و عمران نیز مورد توجه قرار گیرد.
ساختار تعاونیهای عمرانی باید توانمندتر شود
وی با تأکید بر اینکه واگذاری امور ساختوساز به بخشهای توانمند مردمی باید همراه با ارتقای ظرفیتهای تخصصی باشد، اظهار کرد: صرف واگذاری پروژهها کافی نیست و ساختار تعاونیها نیز باید متناسب با نیازهای جدید حوزه ساختوساز تقویت و توانمند شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: تعاونیهای عمرانی برای حضور مؤثرتر در پروژههای ساختوساز نیازمند بهرهگیری بیشتر از دانش فنی، آموزشهای تخصصی و سازوکارهای مناسب برای ارتقای کیفیت هستند.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در حوزه انبوهسازی گفت: سال گذشته با ابلاغ دستورالعملی از سوی وزارت راه و شهرسازی، شرایطی فراهم شد تا فعالان حوزه ساختوساز با رعایت ضوابط پیشبینیشده بتوانند در فرآیندهای طراحی و اجرای پروژهها مشارکت داشته باشند.
مقومی تصریح کرد: تعاونیهای عمرانی نیز میتوانند از ظرفیت مشابهی برخوردار شوند و برای تحقق این موضوع، تدوین یک دستورالعمل اختصاصی و متناسب با ویژگیها و نیازهای این بخش ضروری است.
وی گفت: این موضوع با مدیران وزارت راه و شهرسازی نیز مطرح شده و آمادگی برای بررسی و تدوین سازوکاری ویژه بهمنظور توانمندسازی تعاونیهای عمرانی وجود دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: با تدوین چنین دستورالعملی میتوان زمینهای فراهم کرد تا تعاونیهای عمرانی با بهرهگیری از ظرفیت مهندسی در استانهای مختلف، حضور تخصصیتر و مؤثرتری در پروژههای ساختمانی و عمرانی داشته باشند.
نظام مهندسی آماده همکاری با بخش تعاون است
مقومی با اشاره به ظرفیت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور بیان کرد: این سازمانها میتوانند در بخشهای مختلف، از جمله آموزشهای تخصصی، ارتقای کیفیت ساخت و تقویت نظارت فنی، در کنار تعاونیها قرار گیرند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در گذشته درباره برخی تعاونیها مطرح میشد، ضعف نظارت فنی بود و امروز میتوان با استفاده از ظرفیت سازمانهای نظام مهندسی، این خلأ را تا حد زیادی برطرف کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: تعامل میان وزارت تعاون و سازمانهای نظام مهندسی میتواند زمینه شکلگیری سازوکارهای مؤثر برای ارتقای صلاحیتهای فنی و افزایش کیفیت فعالیت تعاونیهای عمرانی را فراهم کند.
وی با اشاره به همکاریهای اخیر میان مجموعه نظام مهندسی و وزارت تعاون گفت: در حوزه سنجش صلاحیت کارگران اقدامات مناسبی صورت گرفته و در زمینه ایمنی نیز گامهای مثبتی برداشته شده است.
مقومی اظهار کرد: اکنون میتوان گام دیگری را با محوریت معاونت تعاون دنبال کرد تا علاوه بر توانمندسازی تعاونیهای عمرانی، زمینه گسترش آموزشهای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیت نظارت فنی نیز فراهم شود.
وی افزود: در صورت ایجاد سازوکار مناسب، بخشی از خدمات و ظرفیتهای حوزه نظارت فنی نیز میتواند در اختیار تعاونیها قرار گیرد تا فعالیت این مجموعهها با پشتوانه تخصصی بیشتری دنبال شود.
محلهمحوری عرصهای تازه برای حضور تعاونیهای حوزه ساخت و ساز ست
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم اظهار کرد: محلهمحوری از جمله رویکردهایی است که میتواند زمینه تازهای برای فعالیت تعاونیها، بهویژه در حوزه عمران و مسکن، فراهم کند.
وی افزود: تحقق این رویکرد نیازمند توجه همزمان به معماری، مهندسی، ظرفیتهای بومی و فناوریهای نوین است و تعاونیها میتوانند با برخورداری از ساختارهای توانمند، در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.
مقومی با تأکید بر ضرورت الگوسازی در این زمینه گفت: برای توسعه فعالیت تعاونیها در چارچوب محلهمحوری، باید نمونههای عملی و موفق طراحی و اجرا شود تا پس از ارزیابی نتایج، قابلیت توسعه در سایر استانها را داشته باشد.
وی شهرک پرنیان قم را یکی از ظرفیتهای مناسب برای اجرای چنین الگویی دانست و افزود: با توجه به نوع شهرسازی پیشبینیشده در این مجموعه و حضور تعاونیها در پروژههای نهضت ملی مسکن، امکان استفاده گستردهتر از ظرفیت بخش تعاون با رویکرد محلهمحوری وجود دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: میتوان در این مجموعه الگوی جدیدی از همکاری میان تعاونیها، مهندسان، دستگاههای اجرایی و مردم تعریف کرد و پس از دستیابی به یک تجربه موفق، آن را در سایر استانهای کشور نیز توسعه داد.در این ویرایش، محتوا و مواضع اصلی مقومی تغییر نکرده و بیشتر روی یکدستی ادبیات خبری، اصلاح نیمفاصلهها، حذف تکرارهای زبانی و روانتر شدن جملهها کار شده است.
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