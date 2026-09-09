به گزارش خبرنگار مهر، بارها در تاریخ هنر جهان و روند فعالیت‌های جوامع مختلف در کشورهای گوناگون شاهد بوده‌ایم که هیچ‌گاه هنرمندان در شرایط و مقاطع مختلف زمانی، چه با جنگ همراه بوده و چه با بحران‌های سیاسی و اجتماعی، دست از فعالیت نکشیده‌اند و در بزنگاه‌های مختلف به تولید آثار خود پرداخته‌ و این آثار را در مواجهه با مخاطب قرار داده‌اند.

از سوی دیگر مخاطبان فعالیت‌های هنری در سراسر جهان نیز در چنین بزنگاه‌هایی همواره حامی و دنبال‌کننده فعالیت‌ها و آثار هنرمندان در زمینه‌های مختلف بوده‌اند.

در ایران نیز هنرمندان و مخاطبان هنر هیچگاه از تکاپو و فعالیت در عرصه‌های مورد علاقه خود دست نکشیده‌اند. شاید در برخی مواقع مجال فعالیت هنرمندان و حضور مخاطبان در مکان‌های هنری میسر نبوده اما هر ۲ طیف اجازه نداده‌اند که این وقفه زمان‌بر و طولانی شود.

وقتی جنگ هم نتوانست «هنر» را به تعطیلی بکشاند

کشور ما طی یک سال گذشته با ۲ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان مواجه شد که اولی طی ۱۲ روز به پایان رسید و دومی همچنان با تجاوزهای رژیم متجاوز آمریکا ادامه دارد. با وجود اینکه به دلایل امنیتی و حفظ جان هنرمندان و مخاطبان آثار هنری در هر ۲ جنگ تحمیلی ذکرشده با تعطیلی فعالیت جدی در عرصه‌های هنری مواجه بودیم اما در آن ایام هم هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر منفعل و خنثی نبودند. البته پیش از این و در ۸ سال جنگ تحمیلی نیز جامعه هنری ثابت کرده بود که دست از تولید آثار و حفظ ارتباط خود با مخاطبان نمی‌کشد و علاقه‌مندان به هنر هم نشان داده بودند که پای فعالیت هنرمندان و آثارشان می‌ایستند.

شاید نکته‌ای که نسبت به گذشته و پس از دوران تعطیلی فعالیت‌های هنری در مقطعی از جنگ رمضان مشهود است، استقبال قابل توجه مخاطبان و علاقه‌مندان به از سرگیری فعالیت‌های هنری است و این امر باعث دلگرمی هر چه بیشتر هنرمندان در عرصه‌های مختلف شده و شاهد حضور نسل‌های مختلف هنری در حوزه‌های مختلف هستیم.

در تئاتر با از سرگیری فعالیت‌ها، در ابتدا گمان می‌رفت که برقراری ارتباط مجدد آثار تئاتری با مخاطبان سخت و زمان‌بر باشد اما شاهد بودیم که مخاطبان تشنه حضور در سالن‌های تئاتر و تماشای آثار هنرمندان و فعالان این عرصه بودند. با شروع تولید و اجرای آثار تئاتری، کارگردان‌های نسل جوان و همچنین با سابقه و شناخته‌شده با تولید آثاری با مضامین اجتماعی و یا مرتبط با تجربه سپری شده در جنگ رمضان و یا با فضایی طنز و کمدی پذیرای مخاطبان تئاتر شدند.

حضور هنرمندان و مخاطبان تئاتر در سالن‌های تئاتری و استقبال قابل توجه از آثار به صحنه رفته بعد از تعطیلی چندماهه اجراها در ایام جنگ رمضان حکایت از شور و اشتیاق فعالان و مخاطبان این عرصه برای سپری کردن زمانی مشترک و گفتگویی از جنس هنر تئاتر دارد.

همچنین در عرصه سینما نیز شاهد هستیم که با از سرگیری اکران فیلم‌های سینمایی، مخاطبان به تماشای فیلم‌های مورد علاقه خود نشستند و از سوی دیگر هم، سینماگران از نسل‌های مختلف دست به تولید و ساخت آثار جدیدی زدند که این اتفاق نشان دهنده بازگشت سینماگران به شرایط قبل از جنگ و امید برای فعالیت دوباره و خارج شدن از کابوس شرایط جنگی است.

نکته جالب توجه در اکران آثار سینمایی و بر اساس آمار اعلام شده از فروش فیلم‌های مختلف، این است که مخاطبان از سینمای اجتماعی بیشتر از سینمای کمدی استقبال کرده‌اند. تأیید این مدعا فروش بالاتر فیلم «زنده‌شور» نسبت به فیلم‌های کمدی اکران شده است و تأکید بر این مهم که رویکرد مردم به فیلم‌های اجتماعی نسبت به سال‌های اخیر بیشتر شده است.

در عرصه موسیقی هم هنرمندان چه در ایام جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و چه در ایام از سرگیری فعالیت‌های موسیقایی به ویژه برگزاری کنسرت، با تولید و اجرای آثار متنوعی با مضامین ملی و میهنی و همچنین قطعات مختلف دیگر با جامعه مخاطب خود در ارتباط بوده و هستند و مخاطبان هم با نشان دادن اقبال به این فعالیت‌ها از هنرمندان این عرصه حمایت کرده و می‌کنند.

در عرصه هنرهای تجسمی نیز این ارتباط بین هنرمند و جامعه مخاطب خود در ایام جنگ وجود داشته و با شروع به فعالیت مجدد گالری‌ها و برپایی نمایشگاه‌های مختلف و متعدد، شاهد حضور علاقه‌مندان و مخاطبان این عرصه از هنر هستیم.

هنرمندان پای کار هستند؛ مسئولان سنگ‌اندازی نکنند

اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد و مدیران و مسئولان تصمیم‌گیرنده فرهنگی و هنری باید بیش از پیش به آن توجه داشته باشند این است که وقتی هنرمندان و مخاطبان پای فعالیت‌های هنری به ویژه در شرایط جنگی می‌ایستند، باید شرایط مناسب و مساعدی برای هم هنرمندان و هم علاقه‌مندان این حوزه‌ها با سهولت و حمایت قابل قبولی فراهم شود.

وقتی هنرمندان میل به فعالیت و عرضه آثار خود را دارند و مخاطبان نیز مشتاق مواجهه با آثار مختلف هنری هستند، باید سنگ‌اندازی‌های مختلف برای دریافت مجوز و اجرای آثار هنری و اکران آثار سینمایی کم‌تر از گذشته شود.

علیرغم شرایط اقتصادی موجود در جامعه که گریبان فعالیت‌های هنری، هنرمندان و مخاطبان آنها را گرفته و این شرایط در تئاتر با بالاترین بهای بلیت برخی آثار مشهود است، باز هم علاقه‌مندان به عرصه هنر از استقبال خود کم نکرده بلکه با حضور پررنگ‌تری نسبت به گذشته در این عرصه حضور دارند.

جای آن دارد که مدیران و مسئولان توجه ویژه‌تری به هنرمندان و مخاطبان عرصه‌های مختلف هنر داشته باشند تا در چنین شرایطی این شور و اشتیاق کمرنگ نشود.