علامت سئوال در مقابل کیفیت داروی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که صنعت داروسازی در زمینه داروهای خاص با آن مواجه است، تردید برخی بیماران در استفاده از داروی تولید داخل است و ترجیح می دهند مشابه خارجی دارو را تهیه کنند. این در حالی است که کارشناسان دارویی، متفق القول بر این عقیده اند که داروی تولید داخل هیچ تفاوتی به لحاظ کیفی با مشابه خارجی ندارد و مشکل، آن دسته از پزشکانی هستند که همچنان به بیماران خود اصرار می کنند از داروی خارجی استفاده کنند.

در همین حال، اردشیر قوام زاده رئیس انجمن انکولوژی و هماتولوژی ایران، در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که چرا کیفیت داروی تولید داخل برای برخی پزشکان و بیماران، با شک و تردید همراه است، گفت: برای اینکه اطمینان به داروی تولید داخل بیشتر شود، باید کارآزمایی بالینی در کارخانه های دارویی انجام شود.

نعمت‌الله رستمی متخصص انکولوژی و هماتولوژی، با عنوان این مطلب که در همه جای دنیا سیستم های رگولاتوری برای بررسی کیفیت داروها وجود دارد، به خبرنگار مهر، گفت: در همه جای دنیا، کمیته های علمی برای بررسی شواهد سودمندی داروها، تشکیل می شود که هیچ وابستگی به دولت ها و کمپانی های دارویی ندارند و صرفا بر اساس شواهد علمی کار می کنند.

وی افزود: چنین کمیته های علمی نیز باید در کشور تشکیل شود که فارغ از هر گونه وابستگی به وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، شرکت های دارویی و...، به صورت مستقل در زمینه کیفیت داروهای تولید داخل، فعالیت کنند.

رستمی ادامه داد: در کشور ما داروهای برند اصلی که وارداتی هستند، مورد کارآزمایی بالینی قرار می گیرند و آنچه تحت عنوان برند ژنریک در داخل تولید می شود، از این کارآزمایی بالینی معاف می شوند. همین مسئله، باعث خدشه به اعتماد مردم به داروهای تولید داخل می شود.

قوام زاده نیز گفت: در خارج، داروهای ژنریک هم باید کارآزمایی بالینی شوند.

محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو، به خبرنگار مهر، گفت: هیچ تفاوتی بین داروی ایرانی و خارجی نیست. زیرا، داروهای تولید داخل نیز همانند داروهای وارداتی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی تولید شوند. در زمینه دارو استاندارد ملی وجود ندارد و ملاک سنجش تمام داروها بر اساس استاندارد بین‌المللی است.

وی با اشاره به توصیه برخی داروسازان در داروخانه‌ها برای خرید داروی خارجی، گفت: ما از داروسازان در داروخانه‌ها خواهش می‌کنیم که به مردم در مورد کیفیت بالای داروهای ایرانی اطلاع‌رسانی کنند. متاسفانه در برخی داروخانه‌ها به دلیل عدم اطلاع کافی در مورد فرایندهای داروی تولید داخل، داروهای خارجی را توصیه می‌کند اما در شرایط کنونی کشور اینکه بخواهیم به سمت داروهای خارجی و تبلیغ آن برویم اقدام درستی نیست و امیدواریم داروسازان کمال همکاری را داشته باشند.

در همین حال، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، گفت: شرکت های خارجی و واردکنندگان دارو به دلیل بهره مندی از سود چند برابری داروهای وارداتی و همچنین تبلیغات منفی که در خصوص کیفیت داروهای داخلی بعضاً صورت می گیرد به علاوه برخی مشکلات فرهنگی که داریم موجب افزایش تقاضا برای مصرف داروی خارجی می شوند.

وی تصریح کرد: در حوزه داروسازی از نظر علمی از جایگاه بالایی برخوردار هستیم و کشورهای همسایه مثل عراق، آذربایجان، پاکستان، افغانستان و لبنان اعتماد بالایی نسبت به داروهای تولید ایران دارند.

حریرچی با اشاره به اینکه کارخانجات دارویی ما سه برابر ظرفیت فعلی مصرف کشور توانایی تولید دارند، گفت: این پتانسیل خوبی است که می توان از آن استفاده کرد ضمن اینکه صادرات دارو عمدتاً توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و برخی شبه دولتی ها هم در آن موثر هستند.

معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی پزشکان به دلیل مشکلات فرهنگی و برخی نیز به دلیل تقاضای القایی، داروهای خارجی تجویز می کنند که البته اثبات این موضوع کمی سخت است اما اگر رابطه مالی دارو با تجویز کننده ثابت شود قوانین سختی داریم که منجر به ابطال پروانه طبابت هم می شود.