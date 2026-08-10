به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عابدین ملکیپویا، اظهار کرد: در اجرای حکم شعبه پانزدهم تجدیدنظر استان مرکزی مبنی بر محکومیت و تخریب اراضی ملی تصرفشده توسط فردی معلوم، حکم رفع تصرف در احمدآباد شجاعیه شهرستان تفرش به مرحله اجرا درآمد.
وی تصریح کرد: این عملیات توسط مامورین یگان حفاظت و رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تفرش انجام و مساحت ۱۳ هکتار و ۳۷۵۱ مترمربع از اراضی ملی که توسط متصرف به شخم، شیار و کشاورزی تبدیل شده بود، از تصرف خارج شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با اشاره به ارزش ریالی این اراضی، افزود: ارزش اراضی رفع تصرفشده حدود ۲ میلیارد تومان برآورد شده و متصرف علاوه بر اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان خسارت به نفع صندوق دولت محکوم شده است.
سرهنگ ملکیپویا اجرای این حکم را اقدامی در راستای صیانت از انفال و بیتالمال و بازگرداندن اراضی تصرفشده به اراضی ملی عنوان کرد.
وی ضمن قدردانی از همکاری مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: انتظار است، شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی، چرای غیرمجاز و آتشسوزی در جنگلها و مراتع، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به صورت شبانهروزی به ماموران یگان حفاظت اطلاع دهند.
ملکی پویا افزود: این شماره در کوتاهترین زمان ممکن آماده دریافت اطلاعرسانیها و انجام اقدام لازم برای جلوگیری از تخریب و برخورد قانونی با متخلفان است.
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