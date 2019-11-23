خبرگزاری مهر، گروه سیاست، سید محمد مهدی توسلی - هادی رضایی: قرار مصاحبه‌مان روز اول هفته مشخص شد؛ از قضا روز اول هفته مصادف شد با شنبه پس از اجرای غافلگیرانه سهمیه بندی بنزین. هر چه تلاش کردیم از تاکسی «اینترنتی» برای رسیدن به مقصد استفاده کنیم، نشد که نشد. تاکسی «تلفنی» هم پاسخگو نبود. گویا همه در شوک سهمیه بندی بنزین بودند. تلاش کردیم سر همان ساعت وعده‌مان برسیم؛ اما در آخر هم نشد و از قِبَل شوک ناوگان حمل و نقل عمومی دیر رسیدیم؛ بماند که چقدر گزاف هزینه کردیم.

رسیدیم و پس از هماهنگی های معمول راهی ساختمان فرماندهی شدیم. طبقه دوم ساختمان، دفتر سردار بود. ظاهراً باز هم هماهنگی لازم داشت تا به میز مصاحبه برسیم. پشت در زیاد نماندیم و به دفتر کار سردار وارد شدیم. بالاخره از پس همه این اتفاقات یک ربع دیر به دفتر رسیدیم.

و حالا اولین «گفتگوی تفصیلی» سردار غلامرضا سلیمانی است که روی صندلی ریاست سازمان بسیج مستضعفین قرار بود به سئوالاتمان پاسخ بدهد. پس از گپ و گفت اولیه تا آماده شدن دوربین ها وارد گفتگو شدیم. خوش برخورد بود ولی تا نشستیم خط و نشان مسئولان دفتر شروع شد. اول، اولتیماتوم زمان را دادند و حداکثر زمان را «نیم ساعت» مشخص کردند. در گرماگرم گفتگو باز مسئولان دفتر با کاغذهایی که به دستمان می رساندند برای وقت تذکر می دادند؛ اما باز ما مصاحبه را ادامه می دهیم و سردار هم پاسخ می دهد؛ خلاصه گفتگو بیش از یک ساعت به طول انجامید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین از تلاش خود برای رفع بیکاری صحبت کرد، گفت: در گفتگو با شما اعلام می کنم که ما ادعا داریم که اگر با ما همکاری شود می توانیم لشکر بیکاری را شکست دهیم و پرچمدار اشتغالزایی بسیج باشد.

سردار سلیمانی از طرح بسیج برای ایجاد اشتغال در کشور با استفاده از ظرفیت های مردمی گفت: بسیج در جهت کمک اشتغال جوانان برای ایجاد صندوق های قرض الحسنه در مساجد اقدام کرده است و در حال حاضر چهارده هزار صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور و در مساجد مختلف تشکیل شده و این عدد تا پایان سال به بیست هزار خواهد رسید.

وی در مورد آمار گردش حساب صندوق های قرض الحسنه برای اشتغال اظهار داشت: این صندوق‌ها تا کنون ۱۷۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته که ۱۲۰ میلیارد آن تسهیلات پرداخت شده، این تسهیلات به صورت صندوقی است که فرد عضو آن است و توسط شورای مردمی اداره می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مورد آمار ایجاد اشتغال توسط بسیج نیز گفت: بر اساس آمارها و با توجه به اینکه ابتدای کار صندوق هاست، تا کنون ۲۷ هزار شغل ایجاد شده است و این صندوق ها هزار و ۵۰۰ تسهیلگر و ۶۰۰ هزار عضو دارند. در سال ۹۸ و تا امروز ۳۸ هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است و از این محل ۷۵ هزار شغل ایجاد شده که این آمار تقریبا صد هزار اشتغال را تاکنون در بر می گیرد و در حال افزایش است. بسیج این ظرفیت را دارد که پرچمدار مقابله با بیکاری باشد و تلاش می کنیم با تکیه بر توانایی مردم مشکل بیکاری را به عنوان یک معضل اجتماعی حل کنیم.

سردار سلیمانی همچنین در مورد «جهاد روشنایی» که یکی دیگر از برنامه های بسیج در زمینه اشتغال های خانگی است تصریح کرد: کار دیگر که توافقات آن با دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک عامل در حال انجام است، ایجاد نیروگاه های خانگی است، تا با تسهیلات قرض الحسنه نیروگاه های خورشیدی برق تولید کنند.

وی افزود: روستائیان با این تسهیلات واحد تولیدی را در محل زندگی خود نصب و انرژی وارد شبکه می‌کنند، این خود به معنی افزایش تولید برق در واحد های کوچک است. افراد از این طریق می توانند به درآمد پایدار برسند.

سردار سلیمانی از کمک به ۹ هزار واحد تولیدی در بخش صنعت خبر داد و گفت:یکی دیگر از اقدامات بسیج در بخش تولید کمک به واحدهایی است که آسیب دیده اند، بسیج صنعت ما طرح «صنعت‌یار» را در دستور کار قرار داده و واحد های آسیب دیده با مسئولان، صاحبان صنایع و صاحب صنعتی که آسیب دیده و دچار رکود و بیکاری شده مشکل را حل می کنند. کلینیک صنعت ما به عنوان صنعت‌یار ۹ هزار واحد تولیدی را درمان کرده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مورد افزایش همکاری های دولت با سازمان مبتوع خود گفت و تاکید کرد: در سال جدید همکاری هایمان با دولت در خصوص موضوعات تخصصی افزایش پیدا کرده است، یک مقدار شاید سیستم های اداری در کشور ما برای سیر این همکاری ها کند است اما وزارتخانه ها تمایل به همکاری نشان داده اند و ما هم پیگیری می‌کنیم.

سردار سلیمانی در مورد گروه های جهادی نیز اظهار داشت: دوازده هزار گروه جهادی «جغرافیامحور» داریم که از محل زندگی و پایگاهشان به جغرافیای دیگری می روند و هفت هزار گروه جهادی «محله محور» که به خدمت رسانی در محلات مشغول هستند، داریم. داشتن گروه های جهادی جزیی از برنامه های پایگاه های مقاومت ما برای محلات است و محلات و مناطق آسیب دیده را هم دربر می گیرد. در مجموع بیست و یک هزار گروه جهادی داریم.

وی در مورد اقدامات بسیج در مناطق سیل زده نیز اعلام کرد: در جهاد همبستگی اقدامات بسیج مربوط به تعمیر و ساخت منازل سیل زدگان بود که ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی را با دستگاه های دولتی و مردم توافق کردیم، از این تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیر و تحویل شد، ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی هم در حال ساخت است. ۶ هزار و ۲۰۰ گروه جهادی در سیل اخیر مشارکت داشتند که حجم قابل توجهی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اعلام اینکه هیچگاه در سازمان بسیج «اکانت فیک» برای فعالیت در شبکه های اجتماعی ساخته نشده است اظهار داشت: در شبکه های اجتماعی اصلا اکانت فیک نداریم، علاوه بر این هم حتی اینکه عده ای را استخدام کرده و پشتیبانی مالی کنیم که در فضای مجازی فعالیت داشته باشند، به هیچ عنوان این اقدام را انجام نداده و نیازی به این اقدام نداریم.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه فرصتی را در اختیار خبرنگاران خبرگزاری مهر قرار دادید سپاسگزاریم و امیدواریم بتوانیم در مورد اقدامات سازمان بسیج مستضعفین گفتگوی خوبی را با شما داشته باشیم. با توجه به اینکه در آستانه هفته بسیج هستیم از برنامه های سازمان متبوع خود بگویید. چه اقداماتی را در سالگرد تاسیس بسیج در دستور کار دارید؟

من هم به نوبه خود هفته بسیج و چهلمین سالگرد صدور فرمان تاریخی امام راحل برای تشکیل شجره طیبه بسیج را به ملت بزرگ ایران و جوانانی که اکثریت بسیج را تشکیل می دهند تبریک می گویم، هفته بسیج فرصتی است که بخشی از برنامه های بسیج در معرض دید عموم قرار گیرد و اطلاع رسانی شود.

مراسم شکوه پایداری در روز ۵ آذر و در سراسر کشور ، همچنین بهره برداری از ۶ هزار پروژه های محرومیت زدایی، سازندگی و اقتصاد مقاومتی بسیج در سراسر کشور و ارائه بعضی از خدمات دیگر توسط بسیج انجام خواهد شد.

عمده برنامه هایی هفته بسیج در پایگاه ها و در رده های قشری و تخصصی است که تعداد آنها بسیار است و نمایشگاه های متعددی دایر و برنامه های مختلفی برگزار خواهد شد.

مانند سال گذشته دیداری با رهبر انقلاب دارید؟ با همان صورتی که در ورزشگاه آزادی برگزار شد؟

خیر، چنین برنامه ای پیش بینی نشده است.

برویم سراغ اقدامات سازمان بسیج مستضعفین. سردار با توجه به اینکه یکی از برنامه های سازمان بسیج محرومیت زدایی است، چه برنامه هایی برای محرومیت زدایی دارید و اینکه آیا استان‌های هدفی مشخص شده و مسیر مشخصی را در کل کشور در بحث حاشیه نشینی دنبال می کنید؟

متاسفانه علیرغم اینکه کارهای بسیار خوبی در زمینه و موضوعات مختلف مانند گازرسانی، برق رسانی، احداث جاده ها، ارتباطات، بهداشت و درمان، زیر ساخت های ورزشی و فرهنگی انجام شده اما همچنان در بعضی از مناطق شاهد وجود محرومیت ها بویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار هستیم که توسط وزارت کشور ضریب محرومیتشان مشخص شده است. بسیج در مناطقی که ضریب محرومیت بالاست در غالب قرارگاه های پیشرفت آبادانی و بسیج سازندگی حضور دارد و به خدمت رسانی مشغول است.

بسیجیان در ۴۰۰ محله آسیب دیده و حاشیه نشین در سراسر کشور حضور فعال دارند به صورت مصداقی در چه شهرهایی حضور دارید؟

اقدامات ما در اکثر استانها انجام می شود اما اگر بخواهم دقیق به شما بگوییم، بسیجیان در ۴۰۰ محله آسیب دیده و حاشیه نشین در سراسر کشور حضور فعال دارند. در این طرح برای هر محله شورایی متشکل از افراد متخصص و دلسوز همان محله و بسیج تشکیل شده که اینها مشخص می‌کنند چه اقداماتی در اولویت است و باید انجام شود.

اقدامات شما تنها در حوزه عمرانی است یا عرصه های دیگر را هم دربر می گیرد؟

اقدامات ما در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، رونق تولید، ایجاد شغل، بهداشت و درمان و بعضا کمک های بلاعوض به دانش آموزان محروم یا خانواده های بی سرپرست داده می شود و همچنین بسته‌های مواد غذایی توسط خیریه هایی که در محلات تشکیل شده به دستشان می رسد. تعداد این محلات محروم در کشور بیش از این هاست که بناست در برنامه های بعدی تحت پوشش قرار گیرند؛ اما محرومیت زدایی محدود به این ۴۰۰ محله نیست و در بیشتر استان های کشور محرومیت زدایی انجام می‌شود.

هزار محله را شناسایی کردیم که ان‌شالله بتوانیم همه را تحت پوشش قرار دهیم با توجه به اینکه قصد دارید مناطق تحت پوشش را گسترش دهید، این ۴۰۰ محله به چه میزان افزایش می یابد؟

بناست همه محلات آسیب دیده که بخشی در حاشیه شهر واقع شده اند، بخشی هم ممکن است در حاشیه نباشند اما محلات آسیب دیده هستند را محرومیت زدایی کنیم. هزار محله را شناسایی کردیم که ان‌شالله بتوانیم همه را تحت پوشش قرار دهیم.

هزار محله تا پایان سال تحت پوشش قرار می گیرد؟

اگر توانایی های ما به لحاظ بودجه فراهم باشد تلاش بر این است که این کار انجام شود اما هنوز برنامه های سال ۱۳۹۹ تدوین نشده و عددی که هدف پوشش ما خواهد بود هنوز مشخص نیست اما همین تعداد که در حال حاضر تحت پوشش هستند تحت پوشش خواهند بود و بخش های دیگر به این تعداد افزوده می شود تا همه محلات محروم را در بر گرفته و این محلات تبدیل به محلاتی شبیه سایر محلات شود.



با توجه به اینکه فعالیت های بسیج بسیار گسترده و البته متنوع است ولی همچنان بسیج را در قالب ایست و بازرسی می شناسند، برای تغییر این نگاه چه برنامه هایی دارید؟

بسیج در دفاع مقدس به دلیل اینکه با یک تهاجم گسترده روبرو شد که در تاریخ بی‌نظیر بود و همه کشورها از صدام حمایت می کردند چهره نظامی به خود گرفت و نیرو های مردمی در قالب نظامی به عرصه آمدند و به خوبی توانستند نقش آفرینی کنند.

باید تعریف درستی از بسیج داشته باشیم و بسیج را به خوبی بشناسیم. بسیج به معنی فرزندان مردم است و از خود مردم مجتمع شده و برای حل مشکلات، چالش ها و پاسخ دادن به نیازها مردم سازمان پیدا می کند، این نیست که بسیج مجزا از مردم باشد. بسیج همه اقشار و اصناف را در بر می‌گیرد و کارکرد بسیج تنها نظامی نیست.

بسیج در زمان جنگ بیشتر به دلیل اهمیت دفاع از کشور به شکل نظامی ظهور و بروز پیدا کرد اما بعد از دفاع مقدس این تمرکز برداشته شد. امروز یک بخشی از بسیج در بازدارندگی فعالیت می‌کند، به دلیل اینکه کشور ما به عنوان قلب منطقه غرب آسیا شناخته شده و یک سرزمین برخوردار، توانا و دارای ویژگی های منحصر به فرد است و مورد طمع بیگانگان واقع شده است، برای اینکه این بازدارندگی محقق شود بخشی هایی از حضور جوانان و علاقه مندان در عرصه دفاعی است که به نسبت سایر عرصه ها بخش بسیار کوچکی را در بر می‌گیرد. مهمترین عرصه های حضور بسیج فرهنگی، اقتصادی، علمی، محرومیت زدایی و فناورانه است.

با توجه به اینکه یکی از برنامه های شما اشتغال است، در زمینه اشتغال و خودکفایی خانواده های کم برخوردار چه اقداماتی انجام شده است؟

همه دستگاه ها و سازمان ها می بایست بر توانمندسازی و ایجاد اشتغال متمرکز شوند، مهم آن است که نه تنها محرومین بلکه بیکارها هم دارای شغل باشند. ملت ایران، ملت توانمندی است و بسیج باید پرچمدار حل مشکلات باشد. ما باید استعدادها و ظرفیت هایی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد را شناسایی کنیم و جوانان جویای کار را که اکثرا تحصیل کرده هستند متناسب با علایق و جغرافیای زندگی شان آموزش دهیم و تسهیلاتی که لازم دارند در اختیارشان بگذاریم ما میتوانیم حجم وسیعی را اشتغال زایی کنیم.

چهارده هزار صندوق های قرض الحسنه در سراسر کشور ایجاد شده است و تا پایان سال به بیست هزار خواهد رسید بسیج در جهت کمک اشتغال جوانان برای ایجاد صندوق های قرض الحسنه در مساجد اقدام کرده است؛ البته این صندوق‌ها متعلق به خود مردم است و بسیج شرایط را برای آنها فراهم کرده است. در حال حاضر چهارده هزار صندوق قرض الحسنه در سراسر کشور و در مساجد مختلف تشکیل شده و این عدد تا پایان سال به بیست هزار خواهد رسید.

این صندوق‌ها تا کنون ۱۷۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته که ۱۲۰ میلیارد آن تسهیلات پرداخت شده، این تسهیلات به صورت صندوقی است که فرد عضو آن است و توسط شورای مردمی اداره می‌شود.

مردم ظرفیت بسیار بالایی دارند اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود می توان در حوزه اشتغال به دستاوردهای بسیاری رسید، مهم این است که دستگاه ها این بستر را ایجاد کنند. در گفتگو با شما اعلام می کنم که ما ادعا داریم که اگر با ما همکاری شود می توانیم لشکر بیکاری را شکست دهیم و پرچمدار اشتغالزایی بسیج باشد.

در گفتگو با شما اعلام می کنم که ما ادعا داریم که اگر با ما همکاری شود می توانیم لشکر بیکاری را شکست دهیم آماری از میزان اشتغال ایجاد شده تا به امروز دارید؟

تا به امروز ۱۷۰ میلیارد تومان گردش مالی این صندوق ها بوده و ۲۷ هزار شغل ایجاد شده است. نه اینکه بخواهیم شعار دهیم، ما برنامه های عملی بر اساس کد ملی داریم و بر روی این پروژه کار می کنیم و با دستگاه های دولتی و نهاد های حمایتی در حال گفتگو هستیم که بشود این مسیر را طی کنیم، اما اگر حمایت نشود ما توانایی هایی که مردم دارند را حمایت می کنیم؛ مثل صندوق های قرض الحسنه که بخشی از این تسهیلات به عنوان قرض الحسنه کارگشایی و بدون سود است و کارمزد هم ندارد،.این حرکت کاملا مردمی و خداپسندانه است.

تا امروز ۳۸ هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است و از این محل ۷۵ هزار شغل ایجاد شده است بر اساس آمارها و با توجه به اینکه ابتدای کار صندوق هاست، تا کنون ۲۷ هزار شغل ایجاد شده است و این صندوق ها هزار و ۵۰۰ تسهیلگر و ۶۰۰ هزار عضو دارند. در سال ۹۸ و تا امروز ۳۸ هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی در کشور ایجاد شده است و از این محل ۷۵ هزار شغل ایجاد شده که این آمار تقریبا صد هزار اشتغال را تاکنون در بر می گیرد و در حال افزایش است. بسیج این ظرفیت را دارد که پرچمدار مقابله با بیکاری باشد و تلاش می کنیم با تکیه بر توانایی مردم مشکل بیکاری را به عنوان یک معضل اجتماعی حل کنیم.

گفتید اگر حمایت کنند! منظورتان دولت است؟

همه بخش ها مد نظر ماست، نمی‌خواهم یک مجموعه را متهم کنیم که همکاری نمی کند، منظور ما از حمایت هم افزایی دستگاه ها است. فرهنگ همکاری بین همه بخش ها لازم است، همان طور که در زمان جنگ همه با هم همکاری داشتیم و درکنار هم بودیم، برای حل هر مشکلی باید جبهه شویم تا توفیق‌مان افزایش پیدا کند و همه بخش ها اعم از قانون گذار، نهادهای حمایتی و مردم را به صحنه بیاوریم و جبهه شده و مردم را به صحنه بیاوریم تا مشکل بیکاری حل شود.



چندی پیش گفتید هدف اصلی ما در سازمان بسیج رونق تولید است. طرح هایی که در راستای رونق تولید در سازمان بسیج انجام شده به چه صورت است و در چه حوزه هایی فعالیت می کنید؟

سی و هشت هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی تا کنون توسط بسیج به بهره برداری رسیده است. ما هدف گذاری کردیم که در هر اقلیمی متناسب با مقتضیات اقلیم قطب تولید ایجاد کنیم؛ مثل یک نشان یا برند مانند سیب دماوند. ۴۰۰ نقطه کشور در دستور کار داریم که محصولاتشان نشان دار شود. ما اشتغال در بخش توزیع را قبول نداریم، اشتغال در بخش توزیع به تعداد کافی شغل بارگذاری شده است. بسیج برای ایجاد اشتغال در بخش تولید، گردشگری و خدمات تمرکز کرده است.

برنامه بسیج تولید خانگی و در واحد های کوچک زودبازده است که اگر آسیب هم ببیند با کمک به آنها می شود آن را بازیابی کرد، اما اگر یک مجموعه بزرگ آسیب ببیند بازیابی آن مشکل است.

از جمله اقدامات دیگر بسیج در بخش تولید کمک به واحدهایی است که آسیب دیده اند، بسیج صنعت ما طرح «صنعت‌یار» را در دستور کار قرار داده و واحد های آسیب دیده با مسئولان، صاحبان صنایع و صاحب صنعتی که آسیب دیده و دچار رکود و بیکاری شده مشکل را حل می کنند. کلینیک صنعت ما به عنوان صنعت‌یار ۹ هزار واحد تولیدی را درمان کرده است.

کلینیک صنعت بسیج به عنوان صنعت‌یار ۹ هزار واحد تولیدی را درمان کرده است کار دیگر که توافقات آن با دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک عامل در حال انجام است، ایجاد نیروگاه های خانگی است، تا با تسهیلات قرض الحسنه نیروگاه های خورشیدی برق تولید کنند.

روستائیان با این تسهیلات واحد تولیدی را در محل زندگی خود نصب و انرژی وارد شبکه می‌کنند، این خود به معنی افزایش تولید برق در واحد های کوچک است. افراد از این طریق می توانند به درآمد پایدار برسند. کشور ما ماه های زیادی از سال می تواند بهره حداکثری از نیروی خورشیدی بگیرد که یک آمار قابل توجه است و می تواند در بحث های اقتصادی خانواده ها بسیار موثر باشد، این طرح «جهاد روشنایی» نامیده شده که البته مسیری است که منحصر به امسال نیست. تلاش داریم اولین واحد ها در هفته بسیج به بهره برداری برسد.

برای طرح «جهاد روشنایی» توافقات آن با دولت، سازمان برنامه و بودجه و بانک عامل در حال انجام است تا نیروگاه های خانگی ایجاد شود از زمانی که شما این مسئولیت را به عهده گرفتید چند توافق با دولت و مجلس منجر به همکاری شده است؟

فعالیت من در مسئولیت جدید در ادامه مسیر مسئولان پیشین بسیج است، اما ما توافقنامه هایی با مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با حل مسائل کشور امضا کردیم.

از ظرفیت بسیج اساتید و بسیج علمی استفاده می کنید؟

در همه اقشار هیئت های اندیشه ورز داریم، همچنین در همه استان‌ها مجمع عالی بسیج داریم. در استان‌ها مجامع استانی داریم که از نخبگان تشکیل شده است. مجمع عالی بسیج متشکل از نخبگان بسیجی در سطح کشور است و در اقشار اندیشه ورز، اقشار حوزه دانش، حوزه صنعت، حوزه کارگری، حوزه فرهنگ و حوزه های مختلف بسیج درگیر است.

مرکز ماهر بسیج که برای حل مسائل کشور یک فرآیند دارد، یک سامانه هم طراحی شده که برای این کار ما بتوانیم از فناوری روز استفاده کنیم و همچنین با وزارت کار و امور اجتماعی توافق نامه امضا کردیم، در بحث جهاد روشنایی با سازمان برنامه و بودجه مذاکره کرده ایم و پیش نویس ها رد و بدل شده، برای توافقنامه با وزارت آموزش و پرورش منتظر تشکیل جلسه هستیم، با جهاد کشاورزی برای همکاری در ابعاد منابع طبیعی، کویر زدایی، ابعاد کشاورزی توافق های متعددی داریم.

همکاری هایمان با دولت در خصوص موضوعات تخصصی افزایش پیدا کرده است یکی از مسائلی که آقای غیب پرور بارها اعلام کرد این بود که دولت با ما همکاری کند ما می توانیم بسیاری از مسائل و مشکلات کشور را حل کنیم؛ الان با توجه به این توافق نامه ها، همکاری دولت با شما افزایش پیدا کرده است؟



بله؛ در سال جدید همکاری هایمان با دولت در خصوص موضوعات تخصصی افزایش پیدا کرده است، یک مقدار شاید سیستم های اداری در کشور ما برای سیر این همکاری ها کند است اما وزارتخانه ها تمایل به همکاری نشان داده اند و ما هم پیگیری می‌کنیم.

بسیج به چه میزان توانسته مشکلات کشور را حل کند؟

نظام مقدس جمهوری اسلامی برای همه است و فقط مختص به یک بخش خاص نیست، پس هر مشکلی را حل کنیم در مسیر انقلاب و کمک به کشوراست. ما با دولت اعلام همکاری کرده ایم، از بین بردن بیکاری کار بسیار سختی است و همه مسئولان و دستگا ها باید با هم در این مسیر همکاری کنند، همه این مشاغلی که توسط بسیج ایجاد شده در واقع کمک به دولت است.

تا کنون با توجه به توافقاتی که با دولت داشتید به چه میزان توانسته اید مشکلات دولت را در بخش اشتغال، محرومیت زدایی و ... حل کنید؟

بله آمار دقیق اقداماتی که در حوزه های مختلف تا کنون انجام شده وجود دارد. از دهه فجر گذشته بیست هزار برنامه محرومیت زدایی در دستور کار قرار گرفته که بسیاری از آنها را تا کنون به بهره برداری رسانده ایم که در این مسیر استاندارهای محترم همکاری های بسیار خوبی با ما داشته اند.



آیا در بخش های اقتصادی و محرومیت زدایی مسئله ای بوده که دولت به بن بست رسیده باشد و شما در آن حوزه ورود کرده و موضوع را حل کرده باشید؟ در دوره مسئولیت شما نمونه ای وجود دارد؟

من که به تازگی این مسئولیت را به عهده گرفته ام، اما بنده بسیار علاقه مند هستم که معضل بیکاری را ریشه کن کنیم.

آیا برای حل معضل بیکاری برنامه ای به دولت و مجلس داده اید؟

بله، پیشنهاد هایی داده ایم.

با دولت و مجلس در این خصوص جلسه هم داشته اید؟

بله، ما با کمیسیون های مجلس و وزارت خانه ها جلسه داریم و با نمایندگان ارتباط داریم و پیشنهاداتی ارائه داده‌ایم که ان‌شالله حجم وسیعی از این مشکل را در سال آینده حل کنیم.





بسیج به تازگی فعالیت بیشتری در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته است، دلیل فعالیت گسترده بسیج در این عرصه چیست؟ چه اهدافی را دنبال می‌کنید؟

مواد مخدر و اعتیاد یکی از معضلات کشور است ما با دستگاه های مسئول در این زمینه مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر توافق نامه امضا کردیم که اردوگاه های ترک اعتیاد به همراه ایجاد اشتغال در بعضی از استان ها به عنوان نمونه دایر شود.

در استان تهران مرحله اول این پروژه بهره برداری شده و مرحله دوم آن در حال انجام است. مراکز این چنینی در استان کرمان، قم، لرستان، اصفهان آماده بهره برداری است.

در برخی استان های دیگر هم در صدد هستیم تا در ادامه توافقاتمان این کار انجام شود، به این شیوه که معتادین متجاهر که خانواده هایشان آنها را رها کرده اند، پس از شناسایی، جمع آوری شده و با تمام استانداردهای بهداشت و درمان و با حضور نمایندگان مسئول در این زمینه در اردوگاه ها و تحت نظارت و بر اساس الگوها و روش های فوق العاده مدرن و پیشرفته سم زدایی می شوند و بعد از آن متناسب با سابقه شغلی یا علاقه در همان محیط وارد کار می شوند و این افراد پس از آنکه اطمینان حاصل شد که سم زدایی شده اند با هماهنگی خانواده از کمپ خارج و تحویل خانواده می شوند.

این یک الگوی جدید است که برای اولین بار توسط سپاه تهران در اردوگاه شهید زیادیان انجام شده و ان‌شالله ادامه آن در استان های دیگر آماده بهره برداری است.

البته این کار، غیر از کارهایی است که ما در زمینه پاک کردن محلات انجام می‌دهیم. از دیگر اقدامات بسیج پاک کردن محلات از مسائل مربوط به اعتیاد و مواد مخدر است و می بایست به صورت بسیار جدی به این موضوع پرداخته شود، چرا که اعتیاد آسیب های زیادی را ایجاد می کند. بسیج در این زمینه هم پرچم دار بوده و امکانات و سرمایه لازم را برای حل این مسئله به میدان آورده است.

سردار از گروه های جهادی چه خبر ؟

بیست و یک هزار گروه جهادی در بسیج داریم

دوازده هزار گروه جهادی «جغرافیامحور» داریم که از محل زندگی و پایگاهشان به جغرافیای دیگری می روند و هفت هزار گروه جهادی «محله محور» که به خدمت رسانی در محلات مشغول هستند، داریم. داشتن گروه های جهادی جزیی از برنامه های پایگاه های مقاومت ما برای محلات است و محلات و مناطق آسیب دیده را هم دربر می گیرد. در مجموع بیست و یک هزار گروه جهادی داریم.

پروژه های که گروه های جهادی دنبال می کنند در چه حوزه های است؟ آیا این پروژه ها عمدتا عمرانی هستند؟

بله، برنامه‌هایشان عمدتا عمرانی است اما در زمینه بهداشت و درمان و زمینه های دیگر هم فعالیت می کنند؛ به عنوان مثال به تازگی صد و هشتاد نفر متخصص و کارشناس از مجموعه جهادی تهران با دارو، امکانات جراحی، دندانپزشکی و همه الزامات در فیروز آباد کرمانشاه در دو مدرسه مستقر شده بودند و بر اساس نوبت به افرادی که نیاز به درمان داشتند خدمت رسانی می کردند. همچنین تا شش ماه نیاز داروی افراد را تامین می کردند.

بسیج در مسئله سیل که ابتدای سال اتفاق افتاد، چه اقداماتی را انجام داد؟

در سیلی که ابتدای سال اتفاق افتاد در دو مرحله گروه های جهادی فعالیت داشتند؛ مرحله اول، مرحله امداد رسانی در مناطقی که سیل اتفاق افتاد و در بعضی شهرها ۷۰ هزار پرس غذا توسط گروه های جهادی پخته و توزیع می شد.

۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در مناطق سیل زده در زمینه ساخت و تعمیر توسط بسیج انجام شده است مرحله دوم که عنوان جهاد همبستگی را بر آن نهاده ایم، مربوط به تعمیر و ساخت منازل سیل زدگان بود که ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی را با دستگاه های دولتی و مردم توافق کردیم، از این تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیر و تحویل شد، ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی هم در حال ساخت است. ۶ هزار و ۲۰۰ گروه جهادی در سیل اخیر مشارکت داشتند که حجم قابل توجهی است.

گروه ها چند نفره هستند؟

این گروه ها از بیست تا دویست نفر بوده اند.

در حوزه فرهنگ و هنر و در ساخت سریال و فیلم چه اقداماتی توسط بسیج انجام شده است؟

فرهنگ و هنر یکی از محورهای شاخص و مورد توجه بسیج است. کشور ما پیشینه فرهنگی و هنری برجسته ای در دنیا دارد و مردم ما مردم فرهیخته ای هستند. بسیج هم به عنوان اینکه بخشی از این حرکت مردمی را پرچمداری می کند توفیقات خوبی در عرصه فرهنگ و هنر داشته، در زمینه تولید مستند تلویزیونی و ساخت سرود آمار بالایی داریم اما در بعضی از موارد مثل فیلم یا سریال که هزینه بر است آمار راضی کننده نیست و باید کار بیشتری شود.

آیا برای جشنواره فیلم فجر برنامه‌ای دارید؟ با توجه به اینکه می گویید مدت مسئولیت شما در سازمان بسیج کوتاه است، آیا برای سال های آینده در جشنواره فیلم فجر ورود خواهید کرد؟

در این جشنواره هنرمندان بسیجی حضور دارند و آثار خود را ارائه می دهند. ما ۲ سریال، ۴۵ مستند تلویزیونی، ۴۶ نماهنگ، ۵۳۶ موشن گرافیک تولید کردیم، تولیدات فضای مجازی ما نیز منحصر به فرد است. اخیرا همکاران ما در فضای مجازی یک بازی رایانه ای در فضای مجازی تحت عنوان«سفیر عشق» تولید کرده اند که در این بازی نمایش ورود حضرت مسلم به کوفه و نبردشان ارائه شده و به زودی در رسانه ها نیز منتشر خواهد شد.

در برنامه های فرهنگی و هنری با توجه به اقتضای فعلی و نیاز های جوانان والبته نیازهای فرهنگی امروز و باتوجه به همه تغییرات در دنیا و منطقه، باید سرمایه گذاری بیشتری کنیم. در بعضی زمینه ها ما راحت تر توانسته ایم پیشروی کنیم و بعضی زمینه ها با کاستی هایی مواجه بوده ایم. امیدواریم با رفع کاستی ها و با کمک اصحاب فرهنگ و هنر و شناسایی استعداد های هنری در این موضوعات بتوانیم حرکت های بزرگ و قابل قبولی برداریم.

به هر حال برنامه ای برای نقش آفرینی بهتر در زمینه فیلم و سریال دارید؟

بله برنامه های خوبی برای این حوزه در نظرر داریم. برنامه های فرهنگی میبایست با توجه به شرایط کشور و نیاز جوانان و تغییراتی که در منطقه و جهان افتاده سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه داشته باشیم و با حمایت و تقویت هنرمندان حضور موثرتری در این حوزه داشته باشیم.

با توجه به اینکه بخش عمده ای از فعالیت های شما در فضای مجازی است، در حوزه سایبری چه برنامه هایی دارید؟ آیا این موضوع که در سازمان بسیج اکانت فیک در شبکه های اجتماعی ساخته می شود و آن اکانت ها فعال هستند، صحت دارد؟

امروز فضای مجازی یک موضوع بسیار گسترده ای است. اقشار فرهیخته، دانشمند، نخبه و جوانان مان حضور گسترده ای در فضای مجازی دارند و این ها فرزندان این ملت هستند. ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما بسیار بالاست و بخش قابل توجهی کاربر اینترنت در ایران وجود دارد که بخش زیادی از آنها بسیجی و انقلابی هستند و انگیزه دارند و نیازی به اکانت فیک ندارند و اگر همه فعال باشند اتفاق بسیار ویژه ای خواهد افتاد. نیروهای انقلابی در فضای مجازی حضور دارند و حضورشان قطعا توسعه پیدا خواهد کرد. قطعا نیروهای انقلابی از فناوری ارتباطی استفاده می کنند.

در شبکه های اجتماعی اصلا اکانت فیک نداریم، علاوه بر این هم حتی اینکه عده ای را استخدام کرده و پشتیبانی مالی کنیم که در فضای مجازی فعالیت داشته باشند، به هیچ عنوان این اقدام را انجام نداده و نیازی به این اقدام نداریم

موضوع حضور بسیج در فضای مجازی برمی گردد به اینکه چطور بسیج را تعریف کنیم؛ شما یک وقت بسیج را تشکیلاتی معرفی می کنید که یک راس و سلسله مراتب حاکمیتی دارد اما اینطور نیست، بسیج یک تفکر است. هر واحد بسیج برای خود مغز دارد و این مغزها با توجه به اینکه هدف مشترک دارند و هدفشان تشکیل دولت اسلامی، جامعه پردازی و تمدن نوین اسلامی است که با هم شبکه می شوند و اینطور نیست که شخصی بسیجیان را سازماندهی کرده باشد، این افراد به صورت خود جوش به شکل شبکه می شوند.

قطعا حضور بسیج در فضای مجازی بسیار گسترده تر از تصور دشمنان است و لزومی به استفاده از اکانت فیک نیست. اینکه عده ای را استخدام کرده و پشتیبانی مالی کنیم که در فضای مجازی فعالیت داشته باشند، به هیچ عنوان این اقدام را انجام نداده و نیازی به این اقدام نداریم.

اکانت فیک دارید یا خیر؟

خیر، اکانت فیک در شبکه های اجتماعی نداریم و اصلا به این شکل نیست و لزومی به داشتن اکانت فیک نداریم. وقتی می تواند با اکانت واقعی و مردمی در فضای مجازی حضور داشته و تولید محتوا کنیم چه نیازی به این روش های وجود دارد.

استفاده از اکانت های فیک روش های منسوخ منافقین و کسانی است که به دامان بیگانگان پناه برده‌اند و سرسپردگان استکبار شده‌اند. آنها این ادعا را در مورد بسیج می کنند، این موضوع در افکار عمومی خریداری ندارد، کشور چنین نگاهی به بسیج ندارد چون همه بسیج را می شناسند و با بسیج زندگی می کنند. ما پرچمدار مطالبات مردم هستیم و یاور و خدمت گزاران مردم هستیم. بسیج با مستضعفین و برای مستضعفین است و اگر درجایی با ویژگی های اصلی بسیج فاصله داریم باید این فاصله را جبران کنیم.

برنامه های شما برای فضای مجاز ی و حضور موثر در این حوزه چیست؟

فضای مجازی امروز در دنیا نقش آفرینی می کند و ما هم بهره برداری صحیح از فضای مجازی می‌کنیم و معتقدیم اینترنت در کشور ما باید اینترنت پاک باشد و این اعتقاد را با صراحت بیان می کنیم زیرا همان هایی که خودشان خالق این فناوری هستند می گویند ما اجازه نمی دهیم فرزندانمان به راحتی از هر نوع فناوری و هر نرم افزاری استفاده کنند و آنها این موضوع را طبقه بندی و مدیریت کرده اند.

بسیج در این زمینه به نوبه خود کار می کند، ما در حوزه اینترنت ملی فعالیت های لازم را انجام می دهیم و امیدواریم با کمک سایر دستگاه ها برسیم به روزی که اینترنت ملی راه اندازی شود و به همه نیاز های کشور پاسخ دهد.

تاکنون با وزارت ارتباطات در این حوزه طرحی را مطرح کرده اید؟

خیر تا کنون با وزارت ارتباطات طرحی را مطرح نکرده ایم، البته آماده همکاری با وزارت ارتباطات هستیم و آمادگی داریم در زمینه تولید محتوا در بخش های مختلف از توان مردم استفاده و برای تولید محتوا از ظرفیت مردم استفاده کنیم.