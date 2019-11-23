دستگاه پلاسما جت ایرانی ساخته شد/ کاربردهای مهم در پزشکی

نوید شاه حسینی سازنده دستگاه های پلاسمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در این شرکت دانش بنیان موفق شدیم دستگاههای پلاسمایی را برای کاربردهای مختلف طراحی و به بازار عرضه کنیم.

وی با بیان اینکه دستگاههای ساخته شده کاربردهای مختلفی دارند، بیان کرد:سیستم های پلاسمای فشار پایین، دستگاه پلاسما جت، جت پلاسمای سرد اتمسفری، طیف سنج نشر نوری، منبع تغذیه سوئیچینگ، تجهیزات خلاء و... دستگاههای ساخته شده در این شرکت به شمار می روند.

وی افزود: یکی از دستگاه هایی که ساختیم دستگاه پلاسما جت است که برای پزشکی کاربرد دارد؛ جوانسازی پوست، ترمیم زخم های مزمن، انعقاد خون، از بین بردن عفونت، ترمیم دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان و... با استفاده از این دستگاه انجام می شود.

شاه حسینی با تاکید بر اینکه موفق شدیم اولین نمونه صنعتی شده را به فروش برسانیم، بیان کرد: در حال حاضر یکی از این دستگاهها در بیمارستانهای منطقه یک بکار برده شده است؛ از این دستگاه برای زیبایی های پوستی استفاده می شود.

وی با تاکید بر اینکه این دستگاه نمونه های خارجی دارد که هم اکنون در مراکز پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: این نمونه داخلی از کیفیت بالایی نسبت به نمونه خارجی برخوردار است و قیمت آن نیز یکی از مزیت های رقابتی به شمار می رود.

این محقق عنوان کرد: جت پلاسمای سرد قادر به تولید پلاسما در فشار اتمسفری تحت فشار گازهای مختلف از جمله هلیوم، اکسیژن، نیتروژن و آرگون است؛ قطر باریک این جت و قابلیت تغییر ولتاژ و فرکانس امکان استفاده از آن را برای تحقیقات پزشکی و زیست شناسی فراهم می کند.

وی ادامه داد: از دیگر کاربردهای این جت پلاسمایی، میکروب زدایی سطوح مختلف و بهبود زخم و درمان سرطان به شمار می رود.

شاه حسینی با اشاره به ویژگی های این دستگاه تاکید کرد: کاربری آسان، ایمن از لحاظ الکترونیکی، قابلیت تنظیم سرعت و میزان پردازش، قابلیت پردازش سطوح برای افزایش چسبندگی در زمان پایین، قابلیت تنظیم سرعت و میزان پردازش و... از ویژگی های دستگاه پلاسما جت محسوب می شود.