تکلیف جدید برای اقساط بازگشتی مسکن مهر/وام ۵۰ میلیونی بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، بانک عامل بخش مسکن موظف شده مطابق بند «ط» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن بدون نیاز به سپرده‌گذاری را به بازنشستگان اعطا کند. البته این تصمیم تنها برای بازنشستگانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که حداقل ۵ سال از بازنشسته‌ شدن آنها گذشته و در ۱۰ سال اخیر هم، خود و یا همسرشان، فاقد واحد مسکونی بوده‌اند و حتی از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هم استفاده نکرده‌اند.

سود وام مسکن بازنشستگان، معادل نرخ سود وام مسکن مهر

همچنین با تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت، سقف فردی تسهیلات پرداختی از محل تبصره مذکور در کلان‌شهرها ۵۰ میلیون و سایر شهرها و روستاها ۴۰ میلیون تومان تعیین شده که در قبال اخذ وثایق و تضامینی معتبر، مطابق ضوابط و مقررات قابلیت پرداخت دارد؛ اگرچه سایر شرایط اعطای تسهیلات نیز باید با پیشنهاد بانک عامل بخش مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

آنگونه که این مصوبه اعلام کرده، نرخ سود این تسهیلات در تهران ۹ درصد، در مراکز استان‌ها ۷ درصد و در سایر شهرها و روستاها ۴ درصد بوده و شامل تمامی بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است، می‌شود.

با ۵۰ میلیون تومان چند متر از یک واحد مسکونی می توان در تهران خرید؟

آنگونه که بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، سود تسهیلات مسکن مهر نیز دقیقا با فرمول مشابه وام مسکن بازنشستگان اعمال شده بود که بر این اساس، در تهران ۹درصد، در کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۷ درصد و در سایر شهرها ۴ درصد تعیین شده بود؛ اگرچه در سال‌های پایانی دهه ۸۰ نیز که طرح مسکن مهر اجرایی شد، با وام‌های ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی امکان ساخت مسکن وجود نداشت یا به سختی امکان آن فراهم می‌شد، اما به نظر می رسد طراحان آیین نامه وام مسکن بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی دولت، افزایش ۱۲۰ درصدی مسکن در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رخ داده را، در نظر نگرفته اند.

بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بیش از ۱۲ میلیون تومان است که برای یک واحد مسکونی ۵۰ متر مربعی در پایتخت، ۶۰۰ میلیون تومان باید از سوی خریداران هزینه شود.

این در حالی است که سقف وام مسکن بازنشستگان در تهران ۵۰ میلیون تومان است که معادل قیمت ۴ متر مربع از یک واحد مسکونی و معادل ۸ درصد از یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت خواهد بود.

مقایسه با شرایط وام مسکن یکم و وام مسکن از محل اوراق

بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، تسهیلات خرید مسکن صرفاً برای واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور با احتساب دوران مشارکت مدنیِ مشابه، ۱۰ سال تعیین شده است.

گفتنی است در حال حاضر سقف سن بنا برای مشمولان تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، ۱۵ سال و برای دریافت سقف تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن، ۲۵ و ۸۰ درصد سقف تسهیلات، ۳۰ سال تعیین شده است.

زوجین بازنشسته فراموش شدند

در حالی این آیین نامه در کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده است که در آن فکری برای زوجین بازنشسته نشده است.

بنابراین آن دسته از زوجین بازنشسته ای که مشمول دریافت این وام می شوند، معلوم نیست آیا به هر دوی آنها وام مسکن ۵۰ میلیون تومانی معادل ۱۰۰ میلیون تومان تعلق می گیرد یا صرفا یک فقره وام ۵۰ میلیونی به سرپرست خانوار داده می شود؟

اقساط وام مسکن بازنشستگان را صندوق های بازنشستگی مستقیما به حساب بانک عامل مسکن واریز می کنند

در این میان، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موظف شده‌اند ضمن تضمین بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به بازنشستگان معرفی شده تا تسویه کامل تسهیلات اعطایی، حداکثر ظرف یک‌ماه بر اساس اطلاعات اعلامی بانک عامل بخش مسکن، نسبت به کسر اقساط ماهانه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن دریافت کنندگان تسهیلات مذکور از مستمریِ مستمری‌بگیران اقدام کرده و حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ پرداخت مستمری‌های ایشان به حساب بانک عامل بخش مسکن واریز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه مصوب در کمیسیون اقتصاد دولت در حالی مطرح شده که هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی نیز به دلیل اهمیت و نقش برجسته بخش های مسکن و حمل و نقل به عضویت این کمیسیون درآمد.

چاله خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی طرح مسکن مهر از قبل کَنده شده بود

با این حال، پیش از این بارها ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن پس از اخذ مصوبه هیات دولت مبنی بر استمهال ۱۰ ساله بازگشت منابع «خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای اجرای طرح مسکن مهر» به بانک مرکزی، اعلام کرده بود معادل ۳ سال از ۱۰ سال استمهال اقساط بازگشتی مسکن مهر، به تکمیل پروژه های نیمه تمام این طرح اختصاص یافته و معادل ۷ سال مابقی نیز به صندوق پس انداز مسکن یکم تعلق می‌گیرد و سپس این صندوق در سال هشتم به بعد می تواند به سوددهی از محل اقساط بازگشتی صندوق مسکن یکم برسد.

بر اساس آنچه رحیمی انارکی می گوید، درآمد سالانه بانک عامل بخش مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر که به صندوق مسکن یکم اختصاص داده می شود، ۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

۲۰ هزار میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر چه شد؟

این ادعای مدیران بانک عامل بخش مسکن در حالی است که مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس در تیرماه سال ۹۷ در برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری از بازگشت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر خبر داده بود؛ بنابراین با احتساب بازگشت سالانه ۳ هزار میلیارد تومان اقساط مسکن مهر، این رقم تا کنون به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که هنوز از سوی بانک عامل بخش مسکن، شفاف سازی در خصوص این ارقام صورت نگرفته است.

۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک عامل مسکن، سوخت شد

همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۹۶، بانک عامل بخش مسکن مجاز به افزایش سرمایه تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان شد که بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون، ظرف سال های ۹۶ و ۹۷ و در هر یک از این دو سال، معادل ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی های بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی را به عنوان افزایش سرمایه این بانک منظور کرده است که به گفته محمد هاشم بت شکن مدیرعامل سابق بانک مذکور، عملا پول جدیدی به بانک عامل بخش مسکن تزریق نشد و این بانک نتوانست برنامه های توسعه ای خود را اجرا کند.