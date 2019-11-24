  1. سلامت
  2. بهداشت
۳ آذر ۱۳۹۸، ۹:۰۲

از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

کودکان دروازه غار رایگان ویزیت شدند/ترمیم دندان های پوسیده

کودکان دروازه غار رایگان ویزیت شدند/ترمیم دندان های پوسیده

مسئول بسیج دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از ارائه خدمات رایگان درمانی و بهداشتی به کودکان دروازه غار تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدمعین میرابراهیمی، گفت: طرح ویزیت رایگان بسیج دانشجویی دانشگاه با همکاری گروه جهادی منتظران مصلح پنجشنبه و جمعه ۳۰ آبان و یکم آذر به منظور ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و تغذیه به کودکان کار در درمانگاه بهفر دانشگاه انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح به بیش از ۶۰ نفر از کودکان منطقه دروازه غار تهران خدمات تخصصی دندانپزشکی ارائه شد، افزود: معاینه، ترمیم دندان‌های پوسیده، درمان ریشه، کشیدن و جرمگیری دندان کودکان کار در این طرح انجام و کودکانی که به درمان های پروتز و ارتودنسی نیاز داشتند به مراکز سطح بالاتر دانشگاه ارجاع داده شدند.

میرابراهیمی با بیان اینکه این کودکان آموزش های لازم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها را دریافت کردند، تصریح کرد: در این طرح کودکان شش تا ۱۵سال توسط  جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی  و رزیدنت ها،  در دومرحله معاینه و درمان شدند.

مسئول بسیج دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: قرار است این کودکان در آینده نیز به طور رایگان با تعرفه‌های ناچیز خدمات درمانی دریافت کنند.

کد مطلب 4779204
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها