کودکان دروازه غار رایگان ویزیت شدند/ترمیم دندان های پوسیده

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدمعین میرابراهیمی، گفت: طرح ویزیت رایگان بسیج دانشجویی دانشگاه با همکاری گروه جهادی منتظران مصلح پنجشنبه و جمعه ۳۰ آبان و یکم آذر به منظور ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و تغذیه به کودکان کار در درمانگاه بهفر دانشگاه انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح به بیش از ۶۰ نفر از کودکان منطقه دروازه غار تهران خدمات تخصصی دندانپزشکی ارائه شد، افزود: معاینه، ترمیم دندان‌های پوسیده، درمان ریشه، کشیدن و جرمگیری دندان کودکان کار در این طرح انجام و کودکانی که به درمان های پروتز و ارتودنسی نیاز داشتند به مراکز سطح بالاتر دانشگاه ارجاع داده شدند.

میرابراهیمی با بیان اینکه این کودکان آموزش های لازم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها را دریافت کردند، تصریح کرد: در این طرح کودکان شش تا ۱۵سال توسط جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی و رزیدنت ها، در دومرحله معاینه و درمان شدند.

مسئول بسیج دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: قرار است این کودکان در آینده نیز به طور رایگان با تعرفه‌های ناچیز خدمات درمانی دریافت کنند.