روسای ۸ دانشگاه‌ کشور انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعید رضا عاملی با اشاره به انتخاب ۸ نفر از روسای دانشگاه های کشور اظهار داشت: در جلسه ۳۴ کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها که در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد؛ با موافقت اعضاء این کمیته، رؤسای ۸ دانشگاه کشور انتخاب شدند.

وی ادامه داد: بر اساس رأی اعضای کمیته کامبیز مینایی به عنوان رئیس دانشگاه جهرم، حسن ختن لو به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی همدان، فرهاد یکه یزدان به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رضا نصراصفهانی به عنوان رئیس دانشگاه هنر اصفهان و قاسم برید لقمانی به عنوان رئیس دانشگاه یزد انتخاب شدند.

عاملی اضافه کرد: همچنین دکتر مجید شیرانی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دکتر علیرضا زالی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر محمد رضا قدیر به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم انتخاب شدند.

در جلسه کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها به ریاست سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دانشگاه‌ها، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند.