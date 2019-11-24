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۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

با عنوان از ایده تا ثروت؛

جشنواره رویش در مرند برگزار می شود

جشنواره رویش در مرند برگزار می شود

مرند - رئیس مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند از برگزاری جشنواره رویش با عنوان «از ایده تا ثروت» در این شهرستان خبر داد.

محمدرضا نصیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: جشنواره رویش با عنوان «از ایده تا ثروت» توسط مرکز واحدهای فناور مرند، مستقر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرند برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: این جشنواره یک رویداد کارآفرینی است که در محیطی دوستانه به بیان ایده های نوآورانه می پردازد.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند ابراز داشت: شرکت کنندگان پس از ثبت نام در لینک http://bit.ly/romarand ، ایده خود را با تأکید بر ارائه راه حل کاربردی برای حل یک مشکل، مسئله یا نیاز مطرح می کنند.

نصیری تاکید کرد: به طرح های برگزیده ضمن اهدای جوایز نقدی، مساعدت جهت پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور مرند و اعطای تسهیلات بدون بهره تا سقف یک میلیارد ریال تعلق خواهد گرفت.

وی در ادامه با تشریح محورهای جشنواره گفت: کشاورزی و صنایع تبدیلی، علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی کلیه گرایش ها، پزشکی و سلامت، فناوری اطلاعات، فناوری معدن و فرآورده های معدنی، فناوری آب، مدیریت شهری، فناوری نرم و صنایع فرهنگی و هنری محورهای این جشنواره است.

رئیس مرکز رشد شهرستان مرند در پایان با اشاره به مدت زمان ارسال آثار تصریح کرد: ۱۰ آذرماه امسال آخرین مهلت برای ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره است و مراسم اختتامیه نیز روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4779324

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