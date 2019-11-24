جشنواره رویش در مرند برگزار می شود

محمدرضا نصیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: جشنواره رویش با عنوان «از ایده تا ثروت» توسط مرکز واحدهای فناور مرند، مستقر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرند برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: این جشنواره یک رویداد کارآفرینی است که در محیطی دوستانه به بیان ایده های نوآورانه می پردازد.

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مرند ابراز داشت: شرکت کنندگان پس از ثبت نام در لینک http://bit.ly/romarand ، ایده خود را با تأکید بر ارائه راه حل کاربردی برای حل یک مشکل، مسئله یا نیاز مطرح می کنند.

نصیری تاکید کرد: به طرح های برگزیده ضمن اهدای جوایز نقدی، مساعدت جهت پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور مرند و اعطای تسهیلات بدون بهره تا سقف یک میلیارد ریال تعلق خواهد گرفت.

وی در ادامه با تشریح محورهای جشنواره گفت: کشاورزی و صنایع تبدیلی، علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی کلیه گرایش ها، پزشکی و سلامت، فناوری اطلاعات، فناوری معدن و فرآورده های معدنی، فناوری آب، مدیریت شهری، فناوری نرم و صنایع فرهنگی و هنری محورهای این جشنواره است.

رئیس مرکز رشد شهرستان مرند در پایان با اشاره به مدت زمان ارسال آثار تصریح کرد: ۱۰ آذرماه امسال آخرین مهلت برای ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره است و مراسم اختتامیه نیز روز چهارشنبه ۲۰ آذرماه برگزار خواهد شد.