یک دزد آمریکایی از پلیس و گوگل شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، این دزد که با سرقت ۱۹۵هزار دلار پول از بانکی در شهر میدلتی گریخته بود، از طریق ارائه اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی وی توسط گوگل به پلیس شناسایی و دستگیر شد.

اولین بار پلیس زمانی به فکر دریافت اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی این دزد افتاد که در زمان بررسی تصاویر دوربین مدار بسته بانک متوجه شد، یک هدفون تلفن همراه بر روی گوش وی قرار دارد. در نهایت جمع آوری اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی گوشی های مختلف در روز سرقت در منطقه جغرافیایی انجام و منجر به شناسایی این فرد شد.

نکته جالب اینکه دزد یادشده که ۲۴ ساله بوده و اکلو چاتری نام دارد از گوگل و پلیس به علت جمع آوری اطلاعات خصوصی مربوط به موقعیت مکانی خود شکایت کرده و مدعی شده این داده ها خصوصی است و گوگل و پلیس حق جمع آوری آنها را نداشته اند.

پلیس آمریکا به طور مرتب از جی میل و خدمات نقشه گوگل برای جمع آوری داده های مربوط به موقعیت مکانی مردم آمریکا بهره می گیرد و مدعی است این کار را تنها برای حفظ امنیت ملی این کشور انجام می دهد.

وکلای این دزد از پیگیری قطعی این موضوع در دادگاه خبر داده اند. در عین حال پلیس می گوید به طور قانونی به اطلاعات یادشده دسترسی یافته، زیرا خود این دزد گزینه به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی خود با گوگل را در سرویس نقشه گوگل انتخاب کرده است.