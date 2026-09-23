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۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۵

فرستاده ویژه پوتین برای مذاکرات با دولت ترامپ به آمریکا می‌رود

فرستاده ویژه پوتین برای مذاکرات با دولت ترامپ به آمریکا می‌رود

منابع خبری غربی از اعزام فرستاده ویژه پوتین برای مذاکرات با دولت ترامپ به آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رویترز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خوانده، گزارش داد که کیریل دمیتریف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه برای انجام مذاکرات جدید با اعضای دولت ترامپ عازم آمریکا شد.

رویترز به زمان دقیق این سفر و این که دمیتریف با کدام یک از اعضای دولت ترامپ دیدار می کند، هیچ اشاره ای نکرده است.

این خبر ساعاتی پس از آن منتشر می شود که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوکراین در سخنانی افزود: دیدارهای ویتکاف و کوشنر (فرستادگان ترامپ)، تمایل واشنگتن به دستیابی به راه‌حلی برای مسئله اوکراین را تأیید کرد. ما عملیات ویژه نظامی در اوکراین را متوقف نخواهیم کرد؛ اروپا خواهان آتش‌بس است تا از آن برای تأمین تسلیحات رژیم کی‌یف بهره‌برداری کند.

وی در عین حال اعلام کرد: ما برای مذاکراتی با هدف دستیابی به صلحی عادلانه در اوکراین آماده‌ایم. اروپا تنها به دنبال آتش‌ بسی است تا به رژیم کی‌ یف فرصت دهد توانمندی‌ های نظامی خود را بازسازی کند.

کد مطلب 6956989

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