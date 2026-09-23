اجتماعات شبانه ادامه روحیه ایثار و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه امروز چهارشنبه در اجتماع بزرگ شبانه مردم دره‌شهر، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس گفت: رئیس‌جمهور در سازمان ملل، مقتدرانه پیام ملت ایران و رسوایی آمریکا را به جهانیان نشان داد.

وی با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، ایثارگران، دانش‌آموزان و فرهنگیان و مردم با بصیرت مردم این شهرستان، حضور در جمع مردم دره‌شهر را توفیقی ارزشمند دانست.

استاندار ایلام با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه مردم دره‌شهر در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مردم این منطقه در سال‌های دفاع مقدس، نقشی مهم در پشتیبانی از جبهه‌های عملیاتی ایلام و جنوب‌غرب کشور داشتند. دره‌شهر از مسیرهای اصلی تردد رزمندگان، نیروهای کمکی و تجهیزات به جبهه‌ها بود و جوانان غیور این شهرستان نیز با حضور و فداکاری خود در آن دوران حماسه آفریدند.

وی حضور مردم در اجتماعات شبانه را ادامه همان روحیه ایثار و مقاومت دانست و افزود: قدرت اصلی ملت ایران در همین همبستگی و حضور مردمی نهفته است. این حضور نشان می‌دهد که ایستادگی مردم در برابر تهدیدها، واکنشی مقطعی نیست، بلکه اراده‌ای پایدار و ریشه‌دار است.

کرمی با بیان اینکه مردم و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر از کشور دفاع می‌کنند، گفت: حضور مردم، پشتیبان تلاش‌های نیروهای مسلح و عاملی مهم در خنثی‌سازی محاسبات دشمن است. ملت ایران در دوران دفاع مقدس نیز زیر بمباران‌های رژیم بعث ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی بخشی از خاک کشور به تصرف دشمن درآید؛ امروز نیز همین روحیه در صحنه‌های مختلف دیده می‌شود.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت حفظ «اتحاد مقدس» خاطرنشان کرد: مردم، دولت، مجلس، قوه قضاییه و نیروهای مسلح اجزای یک پیکره‌اند و در شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری به وحدت کلمه نیاز داریم. باید از تریبون‌های مختلف، صدای اقتدار و همبستگی ایران اسلامی به گوش برسد و اجازه ندهیم اختلاف‌افکنی، انسجام ملی را تضعیف کند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: دشواری‌های اقتصادی و گرانی‌ها را انکار نمی‌کنیم و خود را از مردم جدا نمی‌دانیم. مسئولان موظف‌اند با گران‌فروشی و هر اقدامی که زندگی را برای مردم دشوارتر می‌کند، برخورد کنند؛ در عین حال باید توجه داشت که بخشی از مشکلات اقتصادی در بستر شرایط جنگی و فشارهای ناشی از آن شکل گرفته است.

کرمی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و پیامدهای منطقه‌ای تحولات، گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان صلح و آرامش برای همه منطقه است، این دوره نیز با اتکا به اراده و همبستگی ملت ایران سپری خواهد شد.

استاندار ایلام همچنین با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، از فداکاری شهدا و خانواده‌های آنان یاد کرد و گفت: فرزندان شایسته این سرزمین، از جمله جوانان تحصیل‌کرده و متخصص، سرمایه‌های کشور هستند و باید برای فراهم‌شدن زمینه اشتغال و خدمت آنان در استان تلاش شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری طرح‌های عمرانی شهرستان اشاره و افزود: برای سد سیکان در سفر رئیس‌جمهور، اعتباری مناسبی اختصاص یافته و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد این طرح، به‌ویژه در ارتباط با تأمین آب شرب و کشاورزی، ادامه دارد.