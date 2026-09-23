به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین ردایی، نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری، شامگاه امروز چهارشنبه در دویست‌وهفتمین اجتماع مردمی شهر ماهدشت با اشاره به مبانی فقه سیاسی اسلام گفت: قرآن کریم برای شناخت دشمنان غیرقابل اعتماد و غیرقابل تعامل، دو ویژگی اساسی را بیان کرده است؛ نخست نقض عهد و پیمان و دوم دشمنی و بی‌احترامی نسبت به دین، اعتقادات، عزت و هویت یک ملت.

وی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: کسانی که پس از عهد و پیمان، آن را نقض می‌کنند، قابل اعتماد نیستند؛ دشمنانی که ادعای عهد، مذاکره و توافق دارند اما همان عهدی را که مدعی آن هستند نقض می‌کنند، نمی‌توانند طرف قابل اعتمادی برای تعامل باشند.

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ویژگی دوم دشمن، به تمسخر گرفتن دین، اعتقادات، عزت، تاریخ و تمدن یک ملت است. دشمنی که برای طرف مقابل خود هیچ اعتبار، عزت و ارزشی قائل نیست، نمی‌تواند مبنایی برای اعتماد و تعامل متقابل داشته باشد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم برای چنین دشمنانی تکلیف مشخصی را بیان کرده است، افزود: بر اساس این آیات، دشمنانی که این دو ویژگی را دارند در شمار سران کفر قرار می‌گیرند و در برابر چنین جریانی باید با قدرت و مقاومت ایستاد.

مقاومت در برابر دشمن زمینه عقب‌نشینی اوست

آیت‌الله ردایی با اشاره به بخش دیگری از آیه مورد استناد خود گفت: قرآن کریم پس از فرمان مقابله با سران کفر، دلیل آن را نیز بیان می‌کند؛ زیرا این جریان‌ها به عهد و پیمان پایبند نیستند و اگر در برابر آنها با قدرت ایستادگی شود، ممکن است از تجاوز و فتنه‌انگیزی خود عقب‌نشینی کنند.

وی تصریح کرد: اگر در برابر چنین دشمنانی ایستادگی نشود، آنها از تجاوز و فتنه‌های مجدد دست نخواهند کشید و در طول حیات ملت، اقدامات خود را تکرار خواهند کرد.

این نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی تحلیل‌های مطرح‌شده درباره تقابل ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: امروز برخی تحلیلگران سیاسی در آمریکا نیز این تقابل را فراتر از یک جنگ میان دو کشور توصیف می‌کنند و آن را در چارچوب تقابل اسلام و جریان‌های مخالف آن تحلیل می‌کنند.

خودکم‌بینی جامعه را به سمت تسلیم می‌برد

آیت‌الله ردایی در ادامه با اشاره به آیه «فلا تهنوا و تدعوا إلی السلم وأنتم الأعلون والله معکم» اظهار کرد: قرآن کریم به مؤمنان توصیه می‌کند اراده خود را سست نکنند و خود را کوچک و ضعیف نبینند.

وی افزود: جامعه‌ای که دچار خودکم‌بینی و ضعف اراده شود، دشمن را بزرگ‌تر از واقعیت می‌بیند و در تصمیم‌گیری و مقابله با اراده دشمن دچار ضعف می‌شود.

وی با اشاره به حوادث و حملات اخیر علیه مردم ایران گفت: اگر جامعه‌ای خود را ضعیف و سست ببیند، در نهایت ناچار می‌شود برای صلح، تسلیم و مذاکره‌ای که از موضع ضعف باشد، آمادگی نشان دهد و برخی جنایات و تجاوزها علیه مردم و شهدای خود را نادیده بگیرد.

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: پیام قرآن این است که مؤمنان خود را سست و ضعیف نبینند؛ چراکه خداوند به آنها وعده داده است که در صورت ایستادگی و عمل به تکالیف الهی، یاری خداوند همراه آنان خواهد بود.

آیت‌الله ردایی با بیان اینکه همراهی خداوند با مردم مشروط به حرکت آنان در مسیر الهی است، گفت: رابطه میان خالق و مخلوق و میان دین و صاحبان دین، رابطه‌ای متقابل است و انسان باید برای قرار گرفتن در مسیر نصرت الهی، خود نیز در مسیر خداوند حرکت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور مردم ماهدشت در بیش از ۲۰۰ شب اجتماع مردمی قدردانی کرد و افزود: حضور مستمر مردم در این صحنه، نشانه بصیرت و معرفت سیاسی آنان است و از سوی خود و مجلس خبرگان رهبری از این حضور و مجاهدت مردم شریف ماهدشت قدردانی می‌کنم.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با تبریک و قدردانی از حضور بیش از ۲۰۰ شب مردم ماهدشت در این اجتماعات، اظهار کرد: مردم ماهدشت در این مدت در صحنه حضور داشتند و این حضور نشان‌دهنده روحیه مجاهدت، بصیرت و ولایت‌مداری آنان است.

وی همچنین از امام جمعه ماهدشت و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری این اجتماعات قدردانی کرد و گفت: امام جمعه ماهدشت نیز در بسیاری از شب‌ها در کنار مردم حضور داشته و خود از خانواده شهدا است.

آیت‌الله ردایی در پایان برای مردم ماهدشت و ملت ایران آرزوی سلامتی، سعادت و توفیق کرد و بر استمرار حضور و مجاهدت مردم در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.