افتتاح خیابان ۴۵ متری شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان امین‌بخش روز چهارشنبه در مراسم افتتاح این طرح با اشاره به نامگذاری این مسیر به نام «امیر سرافراز سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی» گفت: این پروژه به طول ۵۰۰ متر و عرض ۴۵ متر با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اجرا شده و با بهره‌برداری از آن، یکی از مسیرهای مهم ارتباطی این محدوده در اختیار شهروندان قرار گرفت.

وی ادامه داد: اتصال خیابان ۴۵ متری سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی به کمربندی میانی، علاوه بر ایجاد دسترسی مناسب برای اراضی ۵۹ هکتاری میدان تیر و تسریع در روند آماده‌سازی و توسعه این محدوده، نقش مؤثری در توزیع بار ترافیکی شهر خواهد داشت و امکان انتقال بخشی از ترددهای اتوبان شهید کسایی به سمت شرق تبریز از طریق کمربندی میانی را فراهم می‌کند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم در مراسم افتتاح این خیابان با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری تبریز گفت: اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در بهبود دسترسی‌ها و باز شدن گره‌های ترافیکی تبریز نقش بسزایی ایفا می‌کند.

ظفر محمدی با تاکید بر ضرورت تداوم روند اجرای پروژه‌های عمرانی در این شهر اظهار کرد: بدون تردید تداوم چنین اقداماتی می‌تواند در رفع مشکلات مردم، بهبود عبور و مرور شهری، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات شهری نقش موثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه در اجرای طرحهای عمرانی و شهری، در کنار شورای اسلامی شهر، شهرداران مناطق و مردم خواهیم بود گفت: از اقدامات و طرحهایی که در حل مشکلات و مطالبات شهروندان اجرا می‌شود، حمایت خواهیم کرد.

مسئول هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش گفت: شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی به ارتش و ارتشیان معنای خاصی بخشید و الگویی از ایمان، رشادت، تعهد و شهادت در راه ولایت را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام محمدجواد جوادی افزود: به شهادت رسیدن چنین شخصیت بزرگواری موجب شد عالم و آدم بر مقام و جایگاه والای ایشان غبطه بخورند و نام و یاد این شهید بزرگوار برای همیشه در تاریخ پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران ماندگار شود.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز هم گفت: مجموعه مدیریت شهری باید با همین روحیه و انگیزه، مسیر خدمت‌رسانی را ادامه دهد و تلاش ما این است که در سال آینده نیز بیش از امسال برای توسعه و آبادانی شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تلاش کنیم.

علیرضا نوای باغبان افزود: بودجه شهرداری تبریز در سال جاری ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که ۷۵ درصد آن به هزینه‌های عمرانی و ۲۵ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص دارد.