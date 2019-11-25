به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی کردستان، چیا سهراب نژاد در نشست باشگاه تعاون و کارآفرینی که با حضور مدیران و نخبگان تعاون و با هدف گفت ‌و گوی خلاقانه مدیران بخش تعاون و تاثیر آن در توسعه اقتصادی استان با توجه به اهمیت و جایگاه بخش تعاون در سالن جلسات جهاد دانشگاهی کردستان برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف اصلی مرکز رشد و شکوفایی قرار گرفتن نگاه علمی در کنار تجربیات اساتید کارآفرین است، اظهار داشت: مرکز رشد و شکوفایی فضایی را برای آشنا کردن افراد به روش های مختلف تحقیق و پژوهش به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه مراکز رشد و شکوفایی تحولی نو را در میان جوانان به وجود می‌آورد، افزود: مرکز شکوفایی و نوآوری جهاد دانشگاهی استان کردستان با توجه به رسالتی که دارد در این زمینه گام های موثری برداشته است.

رئیس جهاد دانشگاهی کردستان با اشاره به اینکه مراکز نوآوری، استعدادهای جوانان را شکوفا می کند، ادامه داد: در آینده مسئولیت‌های مهم به دست جوانان سپرده می‌شود و بر همین اساس ما باید با توجه به رسالتی که داریم بتوانیم جوانان نخبه را شناسایی و آنها را برای روزهای مهم آماده سازی کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه باید تولیدات استان را طوری مدیریت کنیم که ارزش افزوده ایجاد شود، بیان کرد: استفاده صحیح از پتانسیل های موجود منجر به اشتغال می شود.

برهان صلواتی با بیان اینکه برنامه ها و استراتژی های حوزه تعاون استان نسبت به سال‌های گذشته با رویکرد های بسیار متفاوتی اجرا می‌شود، یادآور شد: خوشبختانه امروز نگاه در بخش تعاون مبتنی بر تعامل و تفاهم کاری و کمک به افزایش دانش و تجربیات مدیران و فعالان حوزه تعاونی‌ها است.

وی ترویج و آموزش و شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت ها را از جمله دیگر رویکردهای حوزه تعاون عنوان کرد و با تاکید بر اینکه امروزه برندسازی به عنوان مهمترین راهکار موفقیت در عرصه تولید و بازاریابی مطرح است، گفت: تلاش می‌کنیم از این رهگذر، بخش تعاون کردستان را احیا و بیش از گذشته تقویت کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار داشت: برنامه های هفته کارآفرینی در سنوات گذشته با نگاه دولتی برگزار می‌شد و به این دلیل در این هفته بخش تعاون نمود عینی نداشت، اما امسال با همت جهاد دانشگاهی کردستان برای اولین بار اقداماتی در راستای تبیین نقش و اهمیت تعاونی ها صورت گرفته است.

صلواتی با بیان اینکه نگاه به تعاون و تعاونی‌ها، نگاه مدیریت دولتی و برنامه‌ریزی نیست، افزود: نشست‌های مشترک در قالب رویداد در هفته کارآفرین برگزار می‌شود که خروجی این جلسات را به مسئولان منعکس خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه کارآفرینان استان کردستان ناشناخته هستند، ادامه داد: ارتقاء دانش مدیران باید در اولویت برنامه‌های بخش تعاون قرار بگیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌گر باشد، بیان کرد: کارآفرینان باید کمک کنند که بخش تعاون احیا شود و برنامه های موثر در راستای هفته کارآفرین برگزار کند.