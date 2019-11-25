وزیر علوم این هفته به کمیسیون آموزش مجلس می رود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسات هفتگی، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این هفته امروز دوشنبه و فردا سه شنبه (۴ و ۵ آذرماه) جلسه تخصصی دارند.

امروز دوشنبه ۴ آذرماه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت ارائه گزارش دعوت کرده است، همچنین لایحه حمایت از مالکیت فکری و طرح افزایش کارآمدی دستگاه های فرهنگی و اجرائی در گسترش اخلاق عمومی امروز بررسی می شود.

همچنین طرح ممنوعیت حیوان آزاری، طرح یک فوریی شفافیت آرای نظام تقنینی و طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی می شود.

برنامه روز سه شنبه اعضای کمیسیون، نشست هیئت رئیسه کمیسیون، تبادل اخبار و دعوت از رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برای ارائه گزارش برخی از برنامه های کمیسیون آموزش است.

همچنین از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخ به سوالات سید جواد حسینی کیا، بیت اله عبداللهی، رضا شیران خراسانی (۳ فقره)، حسن کامران، علی کاظمی باباحیدری، زهرا ساعی دعوت شده است.

حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستور کمیسیون آموزش مبنی بر بررسی طرح ممنوعیت حیوان آزاری گفت: در بررسی این موضوع کمیسیون آموزش کمیسیون اصلی و تخصصی نبوده بلکه کمیسیون فرعی است، نمایندگان طرحی را ارائه کرده اند در برخی از بندهای آن حتما به مدرسه یا دانشگاه اشاره شده است که به کمیسیون آموزش ارجاع داده شده است.