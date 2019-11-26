ساخت و ساز در حریم منظر میدان مشق/ بی توجهی به تذکر دوساله

احمد مسجد جامعی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درخصوص ساخت و ساز در منظر حریم سرمیدان مشق گفت: این محدوده و بناهای آن از مکان های شاخص تهران هستند، شهرداری تهران نیز هزینه بالایی برای ساماندهی در این مکان صرف کرده اما در حال حاضر به حیاط وزارت امور خارجه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: وقتی این مکان حیاط وزارت امورخارجه است که دیگر به نورپردازی نیازی ندارد، نورپردازی زمانی لازم است که زندگی شبانه در این محدوده جریان داشته باشد در حالی که حیات شبانه ای دراین مکان نداریم. محوطه سازی و فضای سبزی که در این محدوده اجرایی شد یا درهایی که متناسب با فضا نصب شده و هزینه بالایی نیز برای مدیریت شهری داشته است که برای حضور مردم صورت گرفته است.

مسجد جامعی یادآور شد: وقتی فضایی که با هزینه بالای شهرداری ایجاد شده نمی تواند در اختیار شهروندان قرار گیرد انتظار دارید حریم آن را رعایت کنند. البته مگر حریم مجلس را کسی رعایت کرد؟ ببینید در حریم مجلس با چه ارتفاعی ساخت و ساز می شود.

وی با بیان این که بی توجهی به حریم بناها و مکان های تاریخی مسئله ای است که در سطح شهر فراوان دیده می شود، گفت : در ساخت و ساز ها به حریم کوه هم توجهی نشده است، یکی از ویژگی های تهران این است که می گویند شهری است که در کنار کوه قرار دارد اما می بینیم بنایی با ارتفاع بسیار بالا در مقابل کوه ساخته شده است و من اگر می توانستم حتما چند طبقه از آن را بر می داشتم تا بنا متناسب باشد و این طبیعت زیبا که بخشی از هویت تهران است، از بین نرود.

به گزارش مهر، سال ۹۶ شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری به ساخت و ساز در منظر حریم میدان مشق اعتراض کرده و اعلام کرد این پروژه باید تعیین تکلیف شود. آن زمان مطرح شد که دلیل این ساخت و ساز که می گویند شهرداری نیز در آن نقش دارد مشخص نیست.