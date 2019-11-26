آتش سوزی کافی شاپ در خیابان پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تماس شهروندان و اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۹۷ و ۸۹ را ساعت ۸:۱۰ صبح دیروز به خیابان پاسداران، نبش گلستان هشتم رهسپار کرد.

اکبر افراسیاب رئیس ایستگاه ۹۷ آتش نشانی درباره این حادثه گفت: در طبقه زیر همکف، یک کافی شاپ به مساحت ۶۰ متر مربع دچار آتش سوزی شده و شعله های آتش در حال سرایت به قسمت های دیگر و واحدهای تجاری در ملک مجاور بود.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی بی درنگ پس از قطع جریان برق و گاز، با استفاده از دستگاه های تنفسی، تجهیزات فردی و لوله های آبرسانی خود را به داخل کافه رساندند و در کوتاه ترین زمان ممکن آتش سوزی را مهار و کاملاً خاموش کردند.