پرستار بچه هوشمند ۲۴ ساعته از نوزاد مراقبت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مراقبت از یک نوزاد یک شغل ۲۴ ساعته به حساب می آید. اما والدین نمی توانند ۲۴ ساعت روز چشم از نوزاد خود برندارند. درهمین راستا به تازگی یک مانیتور هوشمند نوزاد ابداع شده که با استفاده از هوش مصنوعی به والدین کمک می کند ۲۴ ساعت در ۷ روز هفته مراقب فرزند خود باشند.

این گجتSimCam Baby نام دارد. تا مدتی قبل دستگاه های مانیتور نوزاد فقط اطلاعات صوتی را پخش می کردند اما اکنون دروبین های کوچکتر و ارزانتر تصاویر ویدئویی را نیز فراهم می کنند.

از سوی دیگر فناوری بی سیم نیز به والدین اجازه می دهد حتی از بیرون خانه نوزاد خود را کنترل کنند.

جالب آنکه گجتSimCam Baby دارای دوربین و قابلیت بی سیم و البته الگوریتمی است که مانند یک پرستاربچه مجهز به هوش مصنوعی عمل می کند. این بدان معنا است که اگر نوزاد بخواهد از گهواره خود خارج شود یا خارج از منطقه مشخص شده، بازی کند به والدین او پیام هشدار ارسال می شود.

حتی اگر نوزاد غلت بزند یا هنگام خواب صورت او پوشیده شود، گجت به والدین اطلاع رسانی می کند. این پرستار بچه هوشمند هنگام گریه نوزاد یک موسیقی آرامبخش برای او پخش می کند.

علاوه بر تمام این موارد یک دوربین مادون قرمز با وضوح ۱۰۸۰ پیکسل در گجت وجود دارد که تمام شب نوزاد، دما و رطوبت محل نگهداری او را رصد می کند.

همچنین هنگامیکه نوزاد می خندد این گجت به طور خودکار آن لحظه را ثبت می کند. اپلیکیشن آن نیز لحظه ثبت شده را با فشار یک دکمه برای خانواده و دوستان در شبکه اجتماعی منتشر می کند.