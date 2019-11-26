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۵ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸

سمینارهای تخصصی روش تحقیق در مطالعات معماری

سمینارهای تخصصی روش تحقیق در مطالعات معماری

سمینارهای تخصصی روش تحقیق در مطالعات معماری از ۵ آذرماه در دانشگاه تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران، سمینارهای تخصصی روش تحقیق در مطالعات معماری را برگزار می‌کند.

این سلسله نشست‌ها با موضوعاتی همچون «روش تحقیق تحلیل محتوا در مطالعات کیفی» و «روش تحقیق در قوم‌نگاری» توسط جابر رحمانی؛ «روش تحقیق مشارکتی در مطالعات بوم‌شناسی» توسط منیژه مقصودی؛ «روش تحقیق در قوم‌نگاری شهری» توسط عباس کاظمی؛ «روش تحقیق تفسیری-تاریخی» توسط محمد کبیرصابر؛ «روش تحقیق کمی-مصاحبه‌ای –پرسشنامه» و «روش تحقیق روایی- پایایی» توسط غلام‌رضا اسکندریان ارائه خواهد شد.

این مجموعه سمینار هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۳ در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، برگزار خواهد شد. اولین نشست نیز ۵ آذرماه با موضوع «روش تحقیق تحلیل محتوا در مطالعات کیفی» با سخنرانی جابر رحمانی برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 4781360
مریم علی بابایی

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