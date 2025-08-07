زنگ خطر برای کشتی همدان؛ نیاز فوری به استعدادیابی و جذب حامی مالی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جابریان عضو هیئت رئیسه کشتی استان همدان شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعلی کشتی استان اظهار کرد: سال‌هاست در کنار بزرگان و پیشکسوتان عرصه کشتی فعالیت داشته‌ام و همواره تلاش کردم تا با پشتیبانی و حمایت معنوی، سهم کوچکی در پیشبرد این ورزش در همدان داشته باشم.

وی افزود: در دوره‌های مختلف، پیشنهاد حضور در سمت‌های اجرایی به من داده شد، اما بیشتر علاقه‌مند بودم که بدون تصدی پست رسمی، در کنار تیم و جامعه کشتی استان حضور داشته باشم.

جابریان خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی جلسات متعددی که با اعضای هیئت کشتی و پیشکسوتان برگزار شد، همگرایی و انگیزه بسیاری برای پیشرفت و ارتقای کشتی همدان شکل گرفته و برنامه‌ریزی‌های جدیدی در این حوزه در حال انجام است.

عضو هیئت رئیسه کشتی استان همدان عنوان کرد: امروز باور دارم فضای صمیمی و فکر تازه‌ای که در جمع کشتی همدان شکل گرفته، می‌تواند راهگشای مسیر موفقیت و بازگشت به روزهای اوج این ورزش باشد.

جابریان همچنین با بیان اینکه ظرفیت نیروی انسانی کشتی استان بالاست، اما از نظر تعداد کشتی‌گیران شاخص و قهرمان محدودیت داریم، تصریح کرد: با وجود حضور بیش از ۲۰۰ مربی فعال در استان، متأسفانه تعداد کشتی‌گیران مطرح کمتر از انتظار است و این نکته زنگ خطری برای آینده کشتی همدان محسوب می‌شود. به همین دلیل هیئت کشتی تمرکز خود را بر بازسازی پایه‌ها و استعدادیابی در رده نوجوانان و جوانان گذاشته است.

عضو هیئت رئیسه کشتی استان همدان همچنین با اشاره به ضرورت جذب حمایت‌های مالی و حامیان بخش خصوصی برای رشد این رشته بیان کرد: مسئله اصلی در برگزاری مسابقات و اردوهای تیم‌های پایه، ضرورت تأمین منابع مالی است. خوشبختانه برخی از شرکت‌های معتبر و فعالان اقتصادی استان برای پشتیبانی از برگزاری مسابقات چندجانبه و اردوهای تمرینی اعلام همکاری کرده‌اند و این نویدبخش رونق مسابقات داخلی و ارتقای سطح فنی کشتی استان خواهد بود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده این رشته تأکید کرد: با استمرار جلسات مشترک میان مسئولان ورزش استان، مربیان پیشکسوت و بدنه اجرایی کشتی، همچنین حمایت مالی از بخش خصوصی، بزودی شاهد تبلور استعدادهای جدید و موفقیت‌های بیشتر برای کشتی همدان خواهیم بود.

جابریان در پایان با دعوت از تمامی مربیان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان برای ارائه ایده‌ها و طرح‌های کاربردی جهت توسعه کشتی استان، تصریح کرد: هیئت کشتی همدان همواره آماده حمایت و استفاده از ظرفیت تمامی دلسوزان این رشته است و امیدواریم با همکاری و همدلی همه اقشار، بتوانیم جایگاه کشتی همدان را در سطح کشور ارتقا دهیم.