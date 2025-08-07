  1. استانها
زنگ خطر برای کشتی همدان؛ نیاز فوری به استعدادیابی و جذب حامی مالی

همدان- عضو هیئت رئیسه کشتی استان همدان با اشاره به کمبود قهرمانان شاخص در این رشته، بر لزوم توجه ویژه به رده‌های پایه و جذب حمایت مالی بخش خصوصی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جابریان عضو هیئت رئیسه کشتی استان همدان شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعلی کشتی استان اظهار کرد: سال‌هاست در کنار بزرگان و پیشکسوتان عرصه کشتی فعالیت داشته‌ام و همواره تلاش کردم تا با پشتیبانی و حمایت معنوی، سهم کوچکی در پیشبرد این ورزش در همدان داشته باشم.

وی افزود: در دوره‌های مختلف، پیشنهاد حضور در سمت‌های اجرایی به من داده شد، اما بیشتر علاقه‌مند بودم که بدون تصدی پست رسمی، در کنار تیم و جامعه کشتی استان حضور داشته باشم.

جابریان خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی جلسات متعددی که با اعضای هیئت کشتی و پیشکسوتان برگزار شد، همگرایی و انگیزه بسیاری برای پیشرفت و ارتقای کشتی همدان شکل گرفته و برنامه‌ریزی‌های جدیدی در این حوزه در حال انجام است.

عضو هیئت رئیسه کشتی استان همدان عنوان کرد: امروز باور دارم فضای صمیمی و فکر تازه‌ای که در جمع کشتی همدان شکل گرفته، می‌تواند راهگشای مسیر موفقیت و بازگشت به روزهای اوج این ورزش باشد.

جابریان همچنین با بیان اینکه ظرفیت نیروی انسانی کشتی استان بالاست، اما از نظر تعداد کشتی‌گیران شاخص و قهرمان محدودیت داریم، تصریح کرد: با وجود حضور بیش از ۲۰۰ مربی فعال در استان، متأسفانه تعداد کشتی‌گیران مطرح کمتر از انتظار است و این نکته زنگ خطری برای آینده کشتی همدان محسوب می‌شود. به همین دلیل هیئت کشتی تمرکز خود را بر بازسازی پایه‌ها و استعدادیابی در رده نوجوانان و جوانان گذاشته است.

عضو هیئت رئیسه کشتی استان همدان همچنین با اشاره به ضرورت جذب حمایت‌های مالی و حامیان بخش خصوصی برای رشد این رشته بیان کرد: مسئله اصلی در برگزاری مسابقات و اردوهای تیم‌های پایه، ضرورت تأمین منابع مالی است. خوشبختانه برخی از شرکت‌های معتبر و فعالان اقتصادی استان برای پشتیبانی از برگزاری مسابقات چندجانبه و اردوهای تمرینی اعلام همکاری کرده‌اند و این نویدبخش رونق مسابقات داخلی و ارتقای سطح فنی کشتی استان خواهد بود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده این رشته تأکید کرد: با استمرار جلسات مشترک میان مسئولان ورزش استان، مربیان پیشکسوت و بدنه اجرایی کشتی، همچنین حمایت مالی از بخش خصوصی، بزودی شاهد تبلور استعدادهای جدید و موفقیت‌های بیشتر برای کشتی همدان خواهیم بود.

جابریان در پایان با دعوت از تمامی مربیان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان برای ارائه ایده‌ها و طرح‌های کاربردی جهت توسعه کشتی استان، تصریح کرد: هیئت کشتی همدان همواره آماده حمایت و استفاده از ظرفیت تمامی دلسوزان این رشته است و امیدواریم با همکاری و همدلی همه اقشار، بتوانیم جایگاه کشتی همدان را در سطح کشور ارتقا دهیم.

