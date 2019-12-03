مدارس گناوه و بوشهر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، همه مدارس در سه مقاطع تحصیلی در شهرستان گناوه و بوشهر به دلیل بارندگی شدید در نوبت صبح روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شد.

ستاد مدیریت بحران استان بوشهر اعلام کرد: مدارس شهرستان گناوه و بوشهر در سه مقاطع تحصیلی در به ‌دلیل بارندگی شدید در نوبت صبح امروز سه‌شنبه تعطیل شد.

ستاد مدیریت بحران شهرستان گناوه در اطلاعیه ای اعلام کرد که به دلیل بارش باران و نامساعد بودن هوا،مدارس سه مقطع تحصیلی نوبت صبح در روز سه شنبه ۱۲ آذرماه تعطیل است.

بارندگی شدید در گناوه از ساعات اولیه صبح روز سه‌شنبه همراه با وزش باد آغاز و باعث آبگرفتگی معابر و خیابان‌های این شهر شد.

هنوز تصمیمی در باره تعطیلی نوبت عصر مدارس این شهرستان اعلام نشده‌است.