مهدی علیمیرزایی کارگردان فیلم سینمایی «پالتو شتری» که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران این اثر گفت: به هر حال صاحبان فیلمی که با هزینه شخصی و سرمایه مستقل تولید میشود، برای اکران باید تلاش زیادی کنند هر اندازه هم به آن فیلم بهصورت جدی در جشنواره اعتنا کرده باشند، باز هم نیازمند تلاش زیاد است. البته این روزها وضعیت اکران به یک ماجرای پیچیده تبدیل شده است با این حال میدانم که «پالتو شتری» به فصل خاصی متکی نیست و هر زمان که به نمایش دربیاید میتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد.
وی با بیان اینکه از همان اول با یکی از شرکتهای پخش قرارداد بستهاند، عنوان کرد: ما در حال حاضر مشغول آماده کردن تیزر، پوستر و برنامههای تبلیغاتی هستیم تا در اولین فرصت «پالتو شتری» را به نمایش بگذاریم از همین رو فکر میکنم همین امسال بتوانیم فیلم را به چرخه اکران اضافه کنیم. ضمن اینکه به نظرم به محض اینکه فیلم به نمایش دربیاید آرام آرام جای خود را در فضای اکران باز میکند چون یک فیلم متفاوت با رگههای طنز است و مخاطب هدف آن افرادی هستند که از سینمای کمدی حال حاضر دلزده شدهاند و یک فضای بامزه و همراه با اندیشه و تأمل را میپسندند.
علیمیرزایی با اشاره به اینکه سینمای ایران مشکل زیرساختی دارد توضیح داد: ما نمیتوانیم بدون داشتن سالنهای سینمایی زیاد، مشکل اکران را حل کنیم از سوی دیگر ما در این وضعیت بحرانی سعی میکنیم بدون اینکه به زیرساختها دست بزنیم به فعالیت خود ادامه بدهیم در واقع این وضعیت از سالها پیش وجود داشته است.
این کارگردان عنوان کرد: هرچند توازن تولید در سینمای ما وجود ندارد اما نمیشود جلوی تولید را گرفت چراکه یک سر تولید خلاقیت فردی و یک سر آن آزادی عمل در حوزه اقتصادی است در چنین شرایطی فقط میشود میدان رقابت باز و میزان عدالت را تقویت کرد با این حال اگر وضعیت ساختاری مرتفع شود خود به خود فیلمهایی که نمیتوانند در عرصه جذب تماشاگر موفق باشند آرامآرام از اکران کنار میروند.
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