نام نویسی ۴۹ داوطب انتخابات مجلس در کهگیلویه و بویراحمد نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس وضعیت ثبت نام داوطلبین در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا پایان روز ششم ۴ نفر در حال انجام فرایند نام نویسی بوده و نام نویسی های ۴۹ نفر نهایی شد.

در بخش تعداد داوطلبین به تفکیک شهرستانها، شهرستان بویراحمد و دنا دو نفر در حال ثبت نام بوده و ثبت نام ۱۲ ‌نفر نهایی شد.

در شهرستانهای کهگیلویه بزرگ دو نفر در حال ثبت نام و ۲۵ نفر ثبت نام نهایی شدند. در شهرستانهای گچساران و باشت ثبت نام نهایی۱۲ نفر انجام گرفت.

تعداد مراجعین در روز جمعه برای نام نویسی در سه حوزه ثبت نام ۲۳ نفر بود.

در بخش ترکیب جنسی داوطلبان، تعداد زن ٣نفر( ۶ درصد) و تعداد مرد ۴۶ نفر( ۹۴درصد) است.

همچنین ۱۹ نفر( ۳۹ درصد) از ایثارگران جامعه ثبت نام شده را تشکیل می دهند.

در بخش مدارک تحصیلی داوطلبان:، لیسانس ۴ نفر، فوق لیسانس ۳۵نفر، دکتری ۸نفر و حوزوی ۲نفر ثبت نام شدند.

ترکیب سنی داوطلبان نیز به این شکل بود که ٣٠ تا ٣٥ سال ۶ نفر، ٣٦ تا٤٠ سال ۷ نفر، ٤١-٤٥ سال ۱۱نفر، ٤٦-٥٠ سال ۹ نفر، ٥١-٥٥ سال۷ نفر، ٥٦-٦٠ سال ۷ نفر و ٦٦ تا ٧٠ سال ۲ نفر است.