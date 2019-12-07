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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۹

مهر خبر می‌دهد

ثبت نام طرح ملی مسکن ساعتی قبل آغاز شد/ظرفیت همدان و یزد تکمیل شد

ثبت نام طرح ملی مسکن ساعتی قبل آغاز شد/ظرفیت همدان و یزد تکمیل شد

ثبت نام طرح ملی مسکن پس از ۱۸ روز وقفه ساعتی قبل از سر گرفته شد و تنها با گذشت یک ساعت از آغاز ثبت نام، ظرفیت دو شهر همدان و یزد پُر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید ثبت نام طرح ملی مسکن پس از دو هفته وقفه در پی قطعی سراسری اینترنت در کشور، از صبح امروز (شنبه ۱۶ آذر) آغاز شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت وگویی که هفته گذشته با خبرنگار مهر داشت، زمان اجرای آن را شنبه ۱۶ آذر اعلام کرده بود.

در این دور از نام نویسی ها، متقاضیان دریافت واحد مسکونی در استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، کرمانشاه و همدان می توانند در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مشارکت کنند.

از زمان ابتدای نام نویسی ها (۱۸ آبان) تا کنون ۷ استان امکان ثبت نام داشته اند، که این نخستین بار است که همزمان شهروندان سه کلانشهر (اهواز، کرمانشاه و همدان) امکان ثبت نام پیدا کرده اند. بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، کلانشهر نامیده می شوند که در سال جاری دو شهر کرمانشاه و همدان توانستند وارد «باشگاه مثبت یک میلیون نفری ها» شده و به کلانشهر تبدیل شوند.

همچنین با توجه به اینکه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر، از ثبت نام همزمان طرح ملی مسکن در شهرهای جدید با سایر شهرها در سامانه ملی مسکن (tem.mrud.ir) خبر داده بود، اما فعلا از ثبت نام در دو شهر جدید «رامین» و «شیرین شهر» از شهرهای جدید استان خوزستان در این سامانه خبری نیست.

گفتنی است شرایط داشتن تأهل یا سرپرستی خانوار، نداشتن مالکیت از ۸۴ به بعد و عدم استفاده از خدمات دولتی و یارانه ای مسکن و زمین مسکونی از مهمترین شرایطی است که متقاضیان دریافت واحد مسکونی در طرح ملی مسکن باید حائز آن باشند.

خاطرنشان می شود تنها با گذشت یک ساعت از آغاز ثبت نام ها، ظرفیت ۳ شهر همدان، شهرکرد و یزد تکمیل شد و سامانه فعلا برای متقاضیان دریافت مسکن در این دو شهر مسدود شده است.

کد مطلب 4790657

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    نظرات

    • دردمند IR ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
      0 0
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      خب سایت رو کلا باز بذارید همه ثبت نام کنن اونوقت بشینید پالایش کنید.....الان اونی که واجد شرایط نیست ثبت نام کرده من که 10 ساله بدون خونه ام واسم پر شده.....خدایا تعقل و تدبر بده به مسوولین
    • 5269902 IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
      0 0
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      سلام چرا ظرفیت شهر دزفول رو میزنه تکمیل؟
    • IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
      0 0
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      خیلی زود سهمیه تمام شد من که نتونستم بنویسم شانس نداشتم
    • مسکن IR ۲۲:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
      0 0
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      با سلام چرا باید ظرفیت همدان در ده دقیقه تموم بشه و دیگه نتونیم ثبت نام کنیم؟ چرا ظرفیت انقد کمه؟؟؟؟؟؟ پس ما باید چکار کنبم
    • محمد IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
      1 0
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      دروغه. در یزد که 10 دقیقه سایت بسته شد و ظرفیت تکمیل شد مگر میشود؟ اگر پذیرش 1000 نفر که گفته بودند هرکدام 10 دقیقه طول بکشد میشود 2 ساعت چه طور در ظرف 10دقیقه ظرفیت تکمیل شده؟ در یزد فقط 1000نفر بی خانه هست
    • رها IR ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
      0 0
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      دروغه. در یزد که 10 دقیقه سایت بسته شد و ظرفیت تکمیل شد مگر میشود؟ اگر پذیرش 1000 نفر که گفته بودند هرکدام 10 دقیقه طول بکشد میشود 2 ساعت چه طور در ظرف 10دقیقه ظرفیت تکمیل شده؟ در یزد فقط 1000نفر بی خانمان هستند

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