ثبت نام طرح ملی مسکن ساعتی قبل آغاز شد/ظرفیت همدان و یزد تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید ثبت نام طرح ملی مسکن پس از دو هفته وقفه در پی قطعی سراسری اینترنت در کشور، از صبح امروز (شنبه ۱۶ آذر) آغاز شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در گفت وگویی که هفته گذشته با خبرنگار مهر داشت، زمان اجرای آن را شنبه ۱۶ آذر اعلام کرده بود.

در این دور از نام نویسی ها، متقاضیان دریافت واحد مسکونی در استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، کرمانشاه و همدان می توانند در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن مشارکت کنند.

از زمان ابتدای نام نویسی ها (۱۸ آبان) تا کنون ۷ استان امکان ثبت نام داشته اند، که این نخستین بار است که همزمان شهروندان سه کلانشهر (اهواز، کرمانشاه و همدان) امکان ثبت نام پیدا کرده اند. بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، کلانشهر نامیده می شوند که در سال جاری دو شهر کرمانشاه و همدان توانستند وارد «باشگاه مثبت یک میلیون نفری ها» شده و به کلانشهر تبدیل شوند.

همچنین با توجه به اینکه محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز هفته گذشته در گفت وگو با خبرنگار مهر، از ثبت نام همزمان طرح ملی مسکن در شهرهای جدید با سایر شهرها در سامانه ملی مسکن (tem.mrud.ir) خبر داده بود، اما فعلا از ثبت نام در دو شهر جدید «رامین» و «شیرین شهر» از شهرهای جدید استان خوزستان در این سامانه خبری نیست.

گفتنی است شرایط داشتن تأهل یا سرپرستی خانوار، نداشتن مالکیت از ۸۴ به بعد و عدم استفاده از خدمات دولتی و یارانه ای مسکن و زمین مسکونی از مهمترین شرایطی است که متقاضیان دریافت واحد مسکونی در طرح ملی مسکن باید حائز آن باشند.

خاطرنشان می شود تنها با گذشت یک ساعت از آغاز ثبت نام ها، ظرفیت ۳ شهر همدان، شهرکرد و یزد تکمیل شد و سامانه فعلا برای متقاضیان دریافت مسکن در این دو شهر مسدود شده است.