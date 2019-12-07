قیمت جهانی طلا یک درصد سقوط کرد/ هر اونس ۱۴۶۱ دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، به دنبال انتشار گزارش مثبت از مشاغل آمریکا در ماه نوامبر که باعث شد احتمال ثابت نگاه داشتن نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو افزایش یافته و گرایش به سرمایه‌های ریسک‌دارتری مانند سهام، بیشتر شود، قیمت جهانی طلا سقوط کرد.

در ماه نوامبر مشاغل آمریکا با بیشترین رشد خود در ۱۰ ماه اخیر روبرو شد و نشان داد علی‌رغم افت طولانی تولید، اقتصاد همچنان با رشد متوسطی همراه شده است.

قیمت نقدی هر اونس طلا، اسپات‌گلد، یک درصد سقوط کرد و به ۱۴۶۱.۰۱ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۱.۱ درصد سقوط کرد و به ۱۴۶۵.۱ دلار رسید.

دیوید مگر، مدیر تجارت فلزات گران‌بها در شرکت های ریج فیوچرز، می‌گوید: گزارش فراتر از انتظار مشاغل آمریکا تقاضا برای سرمایه‌های امن مانند طلا را پایین آورد.