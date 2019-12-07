به گزارش خبرنگار مهر، رضا نقدی بعدازظهر شنبه در دیدار با نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان با پرورش نیروهای متخصص و کارآمد در عرصه صنعت هم‌اکنون در ۴۶ رشته شامل ۲۹ رشته تخصصی و ۱۷ رشته مهندسی اجرایی آموزش دانشجویان را عهده‌دار است، ابراز داشت: بیش از چهار هزار دانشجو از خدمات این دانشگاه در رشته های مذکور بهره‌مند می‌شوند.

وی بابیان اینکه بیش از ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه بعد از اتمام تحصیلات دوره کاردانی خود جذب بازار کار می‌شوند، افزود: حتی در بعضی از رشته‌ها این میزان جذب بازار کار از میان دانش‌آموختگان به ۱۰۰ درصد هم رسیده است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان سمنان بابیان اینکه در شهری نظیر سمنان با توجه به وجود صنایع بزرگ و کوچک و نیاز مبرم صنایع به نیروی فنی کارآمد احساس می‌شود، ابراز داشت: دانشجویان این دانشگاه از نیروهای توانمند در زمینه‌های مختلف صنعتی و عمرانی هستند که می‌توانند در این حوزه کمک حال صنایع سمنان باشند.

نقدی از تعامل با واحدهای صنعتی در خصوص گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان و اشتغال آنان خبر داد و تصریح کرد: از بدو تاسیس تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر دانش‌آموخته از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند که اکثر آنان در مراکز صنعتی و تولیدی در اقصی نقاط کشور مشغول خدمت هستند.

وی بابیان اینکه دانشگاه فنی حرفه‌ای نماد و سمبل دانشگاه نسل سوم در بین دانشگاه‌های کشور محسوب می‌شود، افزود: دانشگاه فنی و حرفه‌ای به ذات خود کارآفرین است لذا می‌بایست بر ضرورت تقویت رسالت این دانشگاه تاکید بیشتری صوت گیرد و نمایندگان مجلس پیگیر شکل‌گیری شهرک دانشگاهی باشند.