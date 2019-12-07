به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد به همراه جمعی از علما و روحانیون استان با حضور در بیت مکرم «آیت الله عباسعلی صادقی» از ایشان عیادت کردند.

حجت الاسلام شاهرخی در نخستین برنامه رسمی خود پس از انتصاب در سمت نمایندگی ولی فقیه در لرستان، به دیدار آیت الله صادقی این عالم وارسته رفته است.

آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده سابق ولی فقیه در لرستان و حجت الاسلام متقی نیا امام جمعه موقت خرم آباد نیز در این دیدار حضور داشتند.

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براساس این گزارش، آیت الله صادقی از چهره های برجسته حوزه است که با فعالیت خود در حوزه علمیه کمالیه خرم آباد توانسته است شاگردان بسیاری تربیت کند و این حوزه علمیه منشا خیرات و برکات فراوانی در مرکز لرستان بوده است.