دنیزلی خواست از تراکتور جدا شود/ کمک گرفتن از شجاعی در امور فنی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صادقیان شامگاه امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دنیزلی مشکلات شخصی داشت و بارها به ترکیه سفر می کرد و خود خواستار اتمام همکاری با تراکتور شده بود و ما مجبور به این تصمیم شدیم.

وی افزود: باتوجه به تغییرات متعدد سال گذشته، مالک باشگاه و اعضای هیأت مدیره با ایجاد تغییرات در فصل جاری مخالف بود و به همین دلیل برای تداوم همکاری تأکید داشتیم تا اینکه در جلسه روز گذشته با دنیزلی، وی به صورت قاطع خواستار قطع همکاری و سفر به ترکیه شد.

صادقیان ابراز داشت: به دنبال بهبود شرایط تیم از نظر روحی و روانی و ایجاد وحدت در باشگاه برای ارایه بازی ایده آل و تماشاگر پسند هستیم. باتوجه به اینکه هر چهار روز یک بازی انجام خواهیم داد و از طرفی تغییرات صد درصدی در کادرفنی در فاصله‌ی کوتاه جواب نمی‌دهد، با تصمیم مالک باشگاه، مسئولیت فنی تیم به احد شیخ لاری داده شد.

وی گفت: شیخ لاری در مسائل فنی از مسعود شجاعی کاپیتان تیم کمک می گیرد.