  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۹:۴۴

لایحه بودجه ۹۹-ده؛

فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت در سال آینده

فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت در سال آینده

وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با لایحه بودجه سال ۹۹ کشور، مکلف است تا در سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دولت را به فروش رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده تا در سال آینده، تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

مطابق با لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

کد مطلب 4791669
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه