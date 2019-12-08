۱۸۰۰واحد صنعتی درمناطق آزاد وجود دارد/سرمایه گذاری۱۲هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک ظهر یکشنبه در آیین افتتاح پروژه های اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و صنعتی منطقه آزاد ارس گفت: امروز شاهد افتتاح پروژه هایی با سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی در منطقه آزاد ارس بودیم که برای ۲۲۰ نفر اشتغالزایی داشته اند.

وی ادامه داد: شروع عملیات بیشتر این پروژه ها، کمتر از یک سال بوده است.

بانک با اشاره به لزوم حمایت از بخش خصوصی گفت: آنجا که بخش خصوصی پا به میدان گذاشته و حرکت می کند و به دنبال آن، پشتیبانی توسط بخش های دولتی انجام می شود، می توان شاهد موفقیت بود.

مشاور رییس جمهور ادامه داد: کل مجموعه کشور باید تلاش کند به سرمایه گذار اصیل امکان حرکت داده و خود یک ناظر و حامی باشد که اگر کشور به این سمت حرکت کرد، می توان شاهد توفیق در مسایل اقتصادی بود.

وی افزود: اینکه همه منتظر باشیم که دولت کاری برای اشتغال کند، درست نیست بلکه باید به دنبال حمایت دولت از افراد اشتغال زا و کارافرین باشیم.

بانک با تاکید بر وجود خودباوری در میان جوانان گفت: در مسابقه اقتصادی و توسعه، هیچ کشوری نمی تواند بدون نیاز به کشور دیگر، باشد اما در کنار این امر، باید دارای یک خودباوری باشیم.

وی با اشاره ای به وجود ۳۰۰ هزار شغل در مناطق ازاد گفت: همچنین وجود هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی با ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری از دیگر ویژگی های مناطق آزاد کشور محسوب می شود.

بانک با بیان اینکه چیزی به نام قاچاق در این مناطق نداریم، گفت: یک جریاناتی وجود دارند که سعی می کنند این مناطق را غیر موثر جلوه دهند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور افزود: طی سه سال اخیر میزان سرمایه گذاری از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ۹۶ و هفت هزار میلیارد تومان در ۹۷ به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.

گفتنی است امروز با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق اعلام آزاد کشور، چندین پروژه در حوزه های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و کشاورزی با میزان سرمایه گذاری ۱۴۱۴ میلیارد ریال و با اشتغالزایی برای ۲۲۱ نفر در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.