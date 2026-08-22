به گزارش خبرنگار مهر، ساره امیرجان صبح شنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل بهزیستی استان سمنان، از آغاز پویش استانی «شکوفههای مهر» در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
وی افزود: تأمین نوشتافزار و ملزومات تحصیلی دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی و خانوادههای نیازمند و کمتر برخوردار، محور اصلی این پویش است.
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به دغدغه برخی خانوادههای دارای فرزند معلول و خانوادههای کمبرخوردار در آستانه سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: بسیاری از این خانوادهها به دلیل مشکلات مالی، برای تأمین ملزومات تحصیلی فرزندان خود با دغدغههایی مواجه هستند و این پویش تلاش میکند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
امیرجان با بیان اینکه وبسایت مشارکتهای بهزیستی یکی از راههای پرداخت کمکهای مردمی و مشارکت در این پویش است، گفت: مردم میتوانند از طریق بانکها نیز کمکهای خود را به حساب بهزیستی واریز کنند.
وی افزود: کد دستوری #۵۵۶۶۰۰۵۵۶۶ نیز یکی دیگر از راههای مشارکت مردم در پویش «شکوفههای مهر» است.
معاون مشارکتهای مردمی اداره کل بهزیستی استان سمنان تأکید کرد: تمام کمکهای مردمی جمعآوریشده در این پویش صرف تأمین لوازمالتحریر و ملزومات تحصیلی دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی خواهد شد.
امیرجان خاطرنشان کرد: این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی و کمک به فراهم شدن امکان تحصیل و کاهش دغدغههای خانوادههای نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید اجرا میشود.
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