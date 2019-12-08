به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام سید مفید حسینی کوهساری، مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه به همراه مدیران این مرکز از آیت الله حسینی بوشهری دبیر شورای عالی حوزه های علمیه عیادت کردند.

آیت الله حسینی بوشهری، در این دیدار ضمن تقدیر و تجلیل از فعالیت‌های خبرگزاری حوزه و هفته نامه حوزه و با اشاره به نوآوری های خبرگزاری حوزه و فعالیت آن در شبکه های اجتماعی گفت: در شرایط فعلی که عصر ارتباطات و رسانه است، نوآوری و فعالیت در شبکه های اجتماعی امری لازم و ضروری برای حوزه است.

نائب رئیس جامعه مدرسین با اشاره به برگزاری نهمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه و علمای بلاد، افزود: حضور و اظهار همدلی علما نسبت به یکدیگر مسئله مهمی است، لازم است این مسائل اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام سید مفید حسینی کوهساری نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت خبرگزاری حوزه، گفت: امروز یکی از فعالیت های خبرگزاری حوزه در مورد نشر خدمات اجتماعی طلاب و روحانیون است. این حضور توانسته پاسخ بسیار خوبی به بعضی سخنان در مورد حوزه و روحانیت باشد.

مدیر عامل خبرگزاری حوزه افزود: نشر خدمات حوزویان می تواند شبهاتی که در مورد حوزه و روحانیت است را خنثی کند.

حجت الاسلام محمد رضا برته، نیز گفت: برای اولین بار هفته نامه افق حوزه وارد مباحث و فضاهای تخصصی امور مالی و بانکی شده و ویژه نامه بازار سرمایه اسلامی را منتشر کرده است.

مدیر اطلاع رسانی و رسانه حوزه ادامه داد: این ویژه نامه متشکل از نظر و آراء صاحب نظران بورس و اقتصادانان حوزه همراه با طیف مختلفی از آراء و شخصیت ها است.

وی گفت: در حالی این ویژه نامه منتشر شده که با تیراژ و باز خورد خوبی در بین علما مواجه بوده و هم اکنون کلاس درس خارج فقه با موضوع«بازار بورس» با حضور آیت الله علیدوست نیز دایر می باشد.

حجت الاسلام برته با بیان این که در طی دو سال اخیر اخبار در خبرگزاری حوزه 29 درصد رشد داشته، گفت: این رشد در شبکه های اجتماعی به لحاظ گسترش و مخاطب 7 برابر بوده است.