  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آذر ۱۳۹۸، ۲۰:۳۰

معاون پژوهشی آموزش و پرورش گیلان:

اکران فیلم‌های جشنواره رشد در ۳۶ مدرسه گیلان

اکران فیلم‌های جشنواره رشد در ۳۶ مدرسه گیلان

رشت- معاون پژوهشی آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اکران ۵۴اثر ایرانی و خارجی جشنواره فیلم رشد در ۳۶ مدرسه استان برای دانش آموزان اکران می شود، گفت: ۳۰۰هزار دانش آموز فیلم‌ها را تماشا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امجدی یکشنبه در حاشیه افتتاح چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد در گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به اکران ۵۴ فیلم ایرانی و خارجی در قالب این جشنواره در گیلان، اظهار کرد: ۳۶ مدرسه در استان گیلان میزبان دانش آموزان برای اکران این فیلم‌ها هستند.

وی با بیان اینکه فیلم‌ها با موضوعات علمی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی است، گفت: اکران این فیلم‌ها برای دانش آموزان رایگان است و دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی می توانند تا ۲۴ آذر از این فیلم‌ها دیدن کنند.

معاون پژوهشی آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اینکه پیش بینی می شود ۳۰۰ هزار دانش آموز از این فیلم‌ها دیدن کنند، ادامه داد: براساس جلسات برگزار شده تمام مسئولان شهری و روستایی موظف هستند که با در اختیار قرار دادن مساجد، کتابخانه های شهری، مراکز کانون‌های پرورش فکری و سالن‌های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زمینه را برای اکران فیلم‌های جشنواره رشد را در سطح استان فراهم کنند.

کد مطلب 4792503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه