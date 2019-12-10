تحقیقات برای بررسی نقض قوانین کار در گوگل انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، «هیات ملی روابط کار آمریکا »(NLRB ) تحقیقاتی درباره گوگل را آغاز کرده است. هدف تحقیقات مذکور بررسی نقض قوانین کار در گوگل هنگام اخراج ۴ کارمندش در ماه گذشته است.

تحقیقات این سازمان تعیین می کند آیا گوگل کارمندانش را از فعالیت های اتحادیه ای کارگران منع می کند یا خیر.

۴ کارمند اخراجی گوگل ادعا می کنند به دلیل سازماندهی کارمندان، اخراج شده اند. آنها هفته گذشته به اتهام اقدامات ناعادلانه کارگری از گوگل شکایت کردند.

گوگل ادعا می کند این ۴ کارمند را به دلیل نقض سیاست های امنیت اطلاعاتی شرکت و تکرار آن اخراج شده اند.

این نخستین باری نیست که NLRB درباره گوگل تحقیقاتی انجام می دهد. چند ماه قبل به عنوان بخشی از تسویه با این سازمان، گوگل توافق کرد به کارمندانش یادآوری کند آنها می توانند آزادانه درباره مشکلات محل کارشان گفتگو کنند و نیازی نیست از چالش هایی که اختلال در محل کار به وجود می آورد، اجتناب کنند.

کارشناسان معتقدند تحقیقات فعلی از گوگل ۳ ماه طول می کشد.