سردار رضایی: پلیس آماده مقابله با تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، عصر امروز در مراسم تکریم و تجلیل از خدمات سرتیپ دوم حمید هداوند، فرمانده پیشین انتظامی استان البرز و معارفه سرتیپ دوم دلاور القاصیمهر به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان که با حضور آیتالله حسینی همدانی، نماینده رهبر انقلاب در استان البرز و سردار پاسدار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد، اظهار کرد: جلسه امروز ترکیبی از تجلیل از یک فداکار در عرصه نظام مقدس جمهوری اسلامی و معرفی فردی دیگر برای ادامه مسیر خدمت و فداکاری است.
وی با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی در نظام جمهوری اسلامی افزود: خدمت در مجموعه انتظامی در عصر ولایت فقیه و در ساختار جمهوری اسلامی، ارزش و برکتی متفاوت دارد و مأموریت پلیس تنها به برقراری نظم محدود نمیشود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: نیروی انتظامی باید با همکاری سایر دستگاهها امنیت و آرامش جامعه را فراهم کند تا مردم بتوانند به عبادت، کسبوکار، زندگی و فعالیتهای اجتماعی خود بپردازند و مسیر اجرای عدالت و توسعه کشور نیز هموار شود.
رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) گفت: امام راحل با ایجاد تحول بزرگ در جامعه ایران، مسیر کشور را از انحراف به سمت ارزشهای الهی تغییر داد و امروز ما ثمره آن حرکت تاریخی را در نظام جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم.
وی افزود: امام خمینی (ره) با تأسی از سیره پیامبر عظیمالشأن اسلام و ائمه معصومین (ع)، بهویژه حضرت سیدالشهدا (ع)، برای حفظ دین و جلوگیری از انحراف قیام کرد و این حرکت تاریخی سرآغاز تحولی بزرگ در ایران شد.
رضایی با اشاره به اسناد تاریخی مربوط به سالهای آغازین نهضت امام خمینی (ره) اظهار کرد: امام راحل از سال ۱۳۴۱ حرکت خود را بر اساس اهداف مشخص آغاز کرد و در سال ۱۳۴۲ نیز با علما و شخصیتهای بزرگ آن دوران مکاتبه داشت.
وی ادامه داد: در همان سالها امام خمینی (ره) نسبت به مقابله با رژیم پهلوی و همچنین درگیری با آمریکا هشدار داده بود و آنچه امروز در تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مشاهده میکنیم، در همان مسیر تاریخی قابل تحلیل است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تقدیم شهدای فراوان از سوی استان البرز گفت: باید یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و همه شهدای گرانقدر را گرامی بداریم؛ استان البرز بیش از پنج هزار و ۷۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
وی همچنین با گرامیداشت شهدای انتظامی کشور افزود: شهدای نیروی انتظامی، سربازان بیادعای ولایت هستند که در راه حفظ امنیت و آرامش مردم جان خود را تقدیم کردهاند.
رضایی با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیبی نبیند»، گفت: این جمله امروز نیز یک راهبرد مهم برای حفظ کشور است.
وی افزود: اگر به شرایط منطقه و تحولات یک سال گذشته نگاه کنیم، متوجه میشویم که امنیت و ثبات موجود در کشور نعمت بزرگی است و باید قدردان آن باشیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: وقتی زندگی شهید سلیمانی را مرور میکنیم، در کنار شجاعت و توان مدیریتی، اخلاص و تبعیت محض از ولایت از مهمترین شاخصههای شخصیتی این سردار بزرگ است.
سردار رضایی ادامه داد: تبعیت از ولایت، الگویی برای همه مسئولان و نیروهای مسلح است و مجموعه انتظامی نیز باید همین مسیر را با جدیت دنبال کند.
اجرای احکام الهی و حرکت در مسیر عدالت
وی با بیان اینکه ولایتمداری باید در راهبردهای مدیریتی مجموعه انتظامی نمود داشته باشد، گفت: روح حاکم بر برنامههای انتظامی باید حرکت در مسیر احکام الهی، عدالت و ایجاد آرامش در جامعه باشد.
رضایی افزود: تمام تلاش مجموعه انتظامی این است که امنیت اجتماعی در جامعه حفظ شود و پلیس به یک مجموعه صرفاً انتظامی و منفک از جامعه تبدیل نشود، بلکه با شناخت مسائل اجتماعی و حضور مؤثر در کنار مردم، امنیت پایدار را دنبال کند.
وی تأکید کرد: پلیس باید با تمام ظرفیتهای تخصصی و انتظامی خود برای تأمین امنیت مردم تلاش کند و در عین اقتدار و صلابت، اخلاق، مهربانی و تکریم مردم را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد.
آمادگی انتظامی برای شرایط جدید کشور
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدات دشمن گفت: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که دشمن تلاش میکند از راههای مختلف امنیت ایران اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به جنگها، ناامنیهای داخلی، فتنهها و اقدامات تروریستی سالهای گذشته اظهار کرد: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از شیوههای مختلف برای ضربهزدن به جمهوری اسلامی استفاده کرده است؛ از جنگ تحمیلی و اقدامات تروریستی گرفته تا فتنهها، اغتشاشات و جنگهای نیابتی.
رضایی افزود: در مقاطع مختلف، دشمن تلاش کرده است امنیت کشور را با بحران مواجه کند، اما مردم ایران با محوریت ولایت و حضور نیروهای مسلح، این توطئهها را خنثی کردهاند.
جنگ ۱۲ روزه آزمونی برای اقتدار ایران
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و رویارویی مستقیم دشمن با جمهوری اسلامی ایران گفت: در این جنگ نیز دشمن تصور میکرد میتواند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کند، اما مقاومت ملت ایران و توان نیروهای مسلح اجازه تحقق این اهداف را نداد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار وارد میدان شدند و آخرین ضربات را به دشمن وارد کردند.
رضایی با اشاره به نقش مردم در خنثیسازی توطئههای دشمن گفت: در این شرایط، مردم حول محور ولایت ایستادند و بار دیگر نشان دادند که انسجام ملی و تبعیت از ولایت، از مهمترین عوامل قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
مأموریت پلیس؛ از مرزها تا خیابانهای شهر
وی با بیان اینکه شرایط جدید، مأموریتهای انتظامی را نیز تحت تأثیر قرار داده است، گفت: امروز مأموریت پلیس تنها به مرزها یا مقابله با جرائم محدود نیست و مجموعه انتظامی باید متناسب با شرایط کشور آمادگی لازم را داشته باشد.
رضایی افزود: در شهرها و روستاها، جادهها و نقاط مختلف کشور، مأموران انتظامی در حال انجام وظایف خود هستند و حتی در شرایطی که کشور با تهدید مواجه است، خدمات روزمره پلیس به مردم متوقف نمیشود.
وی ادامه داد: امروز در شهر کرج نیز مأموران انتظامی در رستههای مختلف، از جمله راهور، در حال خدمترسانی به مردم هستند و مدیریت ترافیک، امنیت جادهها و خیابانها بخشی از همین مأموریت است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار پلیس گفت: هرجا امنیت و آرامش مردم مورد تهدید قرار گیرد، نیروی انتظامی باید با اقتدار و صلابت وارد عمل شود، اما این اقتدار باید در کنار اخلاق، مهربانی و مردمداری باشد.
رضایی خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی باید در کنار آمادگی برای مقابله با تهدیدات، وظایف ذاتی و قانونی خود را نیز به بهترین شکل انجام دهد و اجازه ندهد آرامش و امنیت مردم خدشهدار شود.
وی با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی در میان مردم گفت: رهبر معظم انقلاب اشراف کامل و نگاه دقیقی نسبت به عملکرد مجموعه انتظامی دارند و این مجموعه در نظرسنجیها نیز از جمله سازمانهایی بوده که مردم نگاه مثبتی نسبت به آن داشتهاند.
بار مسئولیت پلیس سنگینتر شده است
سردار رضایی با قدردانی از حضور نماینده رهبر انقلاب در استان البرز، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و مسئولان استان گفت: این جایگاه و اعتماد، مسئولیت مجموعه انتظامی را سنگینتر میکند.
جانشین فرمانده انتظامی کشور در پایان تأکید کرد: باید بر اساس این اعتماد و کارنامه، مسیر خدمت به مردم، حفظ امنیت، دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت را با جدیت ادامه دهیم.
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