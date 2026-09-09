به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم القاصیمهر، در مراسم معارفه خود به عنوان فرمانده انتظامی استان البرز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای عرصه امنیت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: از خداوند متعال برای رهبر معظم انقلاب اسلامی طول عمر باعزت و توفیق روزافزون مسئلت دارم.
وی ضمن قدردانی از فرماندهی انتظامی کشور به دلیل اعتماد به وی برای پذیرش مسئولیت فرماندهی انتظامی البرز افزود: امیدوارم بتوانم در پاسداشت خون شهدا و در راستای اصول و مبانی اسلام، اهداف والای انقلاب اسلامی، فرامین رهبر معظم انقلاب و تدابیر فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به وظایف خود عمل کنم.
فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به گستردگی مأموریتهای پلیس گفت: نیروی انتظامی یکی از دستگاههایی است که مأموریتهای متعدد و متنوعی در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد و تشریح برنامههای این مجموعه نیازمند توجه به همه این مأموریتهاست.
سردار القاصیمهر ادامه داد: در کنار مأموریتهای متعدد، مطالبات و دغدغههای مردم از پلیس نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه مردم، پلیس را به عنوان خادم و خدمتگزار خود میشناسند و انتظار دارند امنیت و آرامش آنان به بهترین شکل تأمین شود.
وی مردمداری و صیانت از جایگاه سازمانی پلیس را از اولویتهای خود عنوان کرد و افزود: باید خود را در کنار مردم و در میان آحاد جامعه ببینیم و ارتباط مستمر و مؤثر با مردم را تقویت کنیم.
برخورد مقتدرانه با هنجارشکنان
فرمانده انتظامی استان البرز با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزشهای جامعه اسلامی گفت: وظیفه پلیس برخورد با هنجارشکنی و هنجارشکنان و حفظ ارزشهای جامعه اسلامی است.
سردار القاصیمهر تصریح کرد: از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت میکنم و در برخورد با مجرمان، اراذل و اوباش، قاچاقچیان و افرادی که امنیت جامعه را مختل میکنند، با اقتدار اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و با افرادی که موجب برهم خوردن نظم و امنیت جامعه شوند، مطابق قانون و با قاطعیت برخورد میکنیم.
اقتدار در برابر مجرم، مهربانی در برابر مردم
سردار القاصیمهر با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان اقتدار پلیس و مردمداری گفت: در مقابل مجرمان و افرادی که امنیت جامعه را تهدید میکنند با اقتدار برخورد خواهیم کرد، اما در مقابل مردم با رأفت، اخلاق و مهربانی رفتار میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: پلیس خود را از مردم و برای مردم میداند و رسالتی جز برقراری امنیت و آرامش برای جامعه ندارد.
فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: تلاش و فداکاری مجموعه انتظامی برای ایجاد آرامش و امنیت حقیقی در جامعه باید با جدیت دنبال شود و در این مسیر، خدمت صادقانه و شبانهروزی را سرلوحه فعالیت خود قرار خواهیم داد.
سردار القاصیمهر تعامل، وحدت، همدلی و همافزایی با سایر سازمانها، نهادها و دستگاههای اجرایی را از دیگر برنامههای خود اعلام کرد و گفت: برای موفقیت در مأموریتهای انتظامی، همکاری و همراهی همه دستگاهها ضروری است.
وی افزود: با همکاری شورای تأمین، مسئولان، دستگاههای مختلف و حمایت مردم تلاش خواهیم کرد نظم و امنیت در استان البرز بیش از گذشته ارتقا پیدا کند.
فرمانده انتظامی استان البرز همچنین بر ارتباط با معتمدان، ریشسفیدان و بزرگان محلات تأکید کرد و گفت: ارتباط با معتمدان و ریشسفیدان از اولویتهای پلیس برای تأمین امنیت محلات است.
تقویت معنویت و آرامش کارکنان پلیس
وی با اشاره به اهمیت توجه به کارکنان انتظامی اظهار کرد: تقویت بعد معنوی، تربیت اخلاق اسلامی و ایجاد آرامش برای همکاران باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
سردار القاصیمهر افزود: کارکنان انتظامی برای برقراری امنیت مردم شبانهروز تلاش میکنند و توجه به آرامش و مسائل معنوی و اخلاقی آنان میتواند در ارتقای کیفیت خدمترسانی به جامعه مؤثر باشد.
رعایت حقوق شهروندی در اولویت است
فرمانده انتظامی استان البرز رعایت حقوق شهروندی و دفاع از حقوق شهروندان را از دیگر برنامههای خود عنوان کرد و گفت: پلیس باید در کنار اقتدار، حقوق مردم را رعایت کند و کرامت شهروندان را مورد توجه قرار دهد.
وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) درباره ضرورت همراهی اقتدار با مهربانی گفت: پلیس باید اقتدار را با رحمت و مهربانی همراه کند و در تمامی مأموریتها، کرامت مردم و حقوق شهروندان را مدنظر داشته باشد.
قول فرمانده جدید انتظامی البرز به مردم
القاصیمهر در ادامه خطاب به مردم استان البرز گفت: به مردم عزیز و شهیدپرور البرز قول میدهم که با کمک همکارانم برای تأمین امنیت و آرامش آنان با تمام توان تلاش کنیم.
وی تأکید کرد: با همکاری نیروهای انتظامی و همراهی مردم، دستگاهها و نهادهای مختلف تلاش خواهیم کرد احساس امنیت در جامعه ارتقا پیدا کند و مردم بتوانند با آرامش بیشتری زندگی کنند.
فرمانده انتظامی استان البرز در پایان ضمن قدردانی از اعتماد فرماندهی انتظامی کشور و هیئترئیسه فراجا گفت: تلاش خواهم کرد تدابیر راهبردی فرماندهی انتظامی کشور را در فرماندهی انتظامی استان البرز به برنامههای عملیاتی تبدیل و برای تحقق آنها اقدام کنم.
وی همچنین از خدمات سرتیپ دوم حمید هداوند، فرمانده پیشین انتظامی استان البرز، قدردانی کرد و گفت: از زحمات و تلاشهای ایشان در مدت مسئولیت برای برقراری امنیت در استان صمیمانه تشکر میکنم.
شایان ذکر است، مراسم تکریم و تجلیل از خدمات سرتیپ دوم حمید هداوند، فرمانده پیشین انتظامی استان البرز و معارفه سرتیپ دوم دلاور القاصیمهر به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان، با حضور سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، سردار مهدی معصومبیگی، رئیس بازرسی کل انتظامی کشور، آیتالله حسینیهمدانی، نماینده رهبر انقلاب در استان البرز و سردار پاسدار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع)، برگزار شد.
نظر شما